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Отменены тесты и карантин для туристов в ЕС

23 Февраля 2022 22:30
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Отменены тесты и карантин для туристов в ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Страны ЕС согласились отменить все требования по тестированию и карантину для вакцинированных въезжающих на территорию Союза 27 стран. Граждане, переболевшие ковидом, также получат возможность воспользоваться изменениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Предполагается, что этот шаг даст новый толчок туристической индустрии.

Изменения распространяются на все виды вакцин, разрешенные ЕС или одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

Великобритания полностью отменит все тесты и карантинные меры для привитых путешественников, въезжающих в страну.

Не вакцинированные туристы, или вакцинированные не сертифицированными вакцинами ВОЗ, освобождаются от карантина по прибытию. Из обязательных требований для них остается тест на COVID-19 перед вылетом и ещё один тест не позже, чем на второй день пребывания в Англии.


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#Туризм   #Евросоюз   #Великобритания   #Коронавирус в мире   #Европа  
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