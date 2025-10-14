РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:35, 14 Октябрь 2025

    Отмена амнистии Жомарту Ертаеву: допустил ли судья ошибку

    В Верховном суде РК разъяснили, является ли нарушением отмена постановления об освобождении из-под стражи бывшего главы Bank RBK Жомарта Ертаева, передает агентство Kazinform.

    Отмена амнистии Жомарту Ертаеву: допустил ли судья ошибку
    Фото: Pexels

    В начале сентября экс-банкир был освобожден из мест лишения свободы в связи с применением акта амнистии. Однако позднее Алматинский областной суд отменил данное решение, указав на ряд процессуальных несоответствий, в том числе расхождения в расчетах неотбытого срока наказания. 

    В связи с этим редакция направила запрос в Верховный суд с просьбой разъяснить правовую сторону ситуации и уточнить, может ли судья, принявший решение об освобождении Ертаева, быть привлечен к ответственности.

    В ответе Верховного суда отмечается, что в соответствии с Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» отмена или изменение судебного акта, связанных с оценкой доказательств, не является грубым нарушением законности.

    — Отмена или изменение судебного акта не влекут ответственности судьи, если вышестоящей судебной инстанцией не установлен факт грубого нарушения законности, — пояснили в Верховном суде.

    Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. Он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

    Ертаев подозревался в организации хищения в период с 2011 по 2017 год 144 млрд тенге АО «Bank RBK» с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Вместе с ним в хищении подозревали 54 лица, из них 41 топ-менеджеров и рядовых работников банка.

    В ноябре 2020 года в Алматы суд приговорил Жомарта Ертаева к 11 годам лишения свободы. 

    Позже судья Алмалинского районного суда Алматы Роман Селицкий объяснил приговор экс-банкиру.

    В марте 2021 года экс-банкиру смягчили наказание. 

