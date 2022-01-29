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Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства

29 Января 2022 20:26
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Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», в ходе январский событий в Алматы, объяснил Проезидент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во-первых, бандитская акция в Алматы, ведь она продолжалась не один час. В конце концов, бой за здание департамента полиции продолжался две ночи. Две ночи полицейские отбивались от бандитов. Взяли численностью полицию и военнослужащих», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что это говорит о том, что бандитов было очень много.

«Шли с трех направлений на Алматы. Там, где были расставлены посты полицейских, они были просто смяты бандитами. Поэтому они должны были произвести передислокацию, перегруппировку, собраться на площади, опять же, будучи невооруженными, вопрос в этом. И говорить о том, что бандитов было мало, смеяться над этим, я считаю, что это просто не умно. На самом деле, они шли как бы волнами, я же говорю, ими командавали», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.



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#Президент Казахстана   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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