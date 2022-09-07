Открываю дверь, а там огонь - эвакуированные аманкарагайцы о страшном дне

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Прошедший по лесам и населенным пунктам страшный пожар, который не ликвидирован по сейчас, навсегда останется в памяти всех, особенно аманкарагайцев. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с теми, кто чуть не оказался в плену у огня, остался без крыши над головой, но с большой верой в поддержку от государства.

Путь от Костаная до Новонежинки обычный. Никаких отголосков того, что творится чуть дальше, за поселком. За Новонежинкой будто начинается совершенно другой мир. Деревья по обе стороны дороги от земли до самых макушек - черные. Далее Аманкарагай, который с ходу встречает не просто полуразрушенными, а полностью обгоревшими домами. Местами все еще идет дым от дотлевающих остатков домов.

Но весь ужас и масштаб произошедших тем днем событий начинаешь понимать, только поговорив с теми, кто лицом к лицу встретился с огнем.

«Через огород побежал в сторону леса. А огонь — за мной»

81-летний пенсионер Виктор Белявский жил в Аманкарагае рядом с нефтебазой. Той самой, которую от огня отбивали ЧС-ники. И малейшее промедление с эвакуацией могло стоить мужчине жизни. А Виктор и вовсе уснул. Он просто не поверил ни в слова соседей, ни в надвигающуюся опасность.

«Если честно, все как в тумане. Помню, пришли соседи, говорили про эвакуацию. Я говорю: «В чем дело?». Говорят, пожар, горит лес. Выхожу - вроде не похоже. Но на всякий случай решил собрать все необходимое. Пообедал. Лег на диван, телевизор включил. Он выключился. Свет отрубили. Ну, я и уснул. Не знаю, как я проснулся. Дверь открываю, а там огонь. Метров десять всего до двери. Я забежал быстро домой, схватил пиджак (там документы были), документы по пенсии взял. А на дом документы забыл. Остались там. Выбегаю, а там огонь подошел уже к двери. Через огород побежал в сторону леса. А огонь — за мной. Там скорость распространения - молниеносная», - вспоминает тот день Виктор Белявский.

Мужчина сумел преодолеть частично охваченный огнем огород, выбежал на дорогу, а там его подобрали проезжие. Довезли до вокзала. С вокзала его уже перенаправили в Аулиеколь, в эвакуационный пункт.

«Я здесь родился и всю свою жизнь прожил, мои родители тут жили. А в Казахстане я один. Родственники все за границей. Кто в России, кто в Германии», - говорит с грустью пенсионер.

Есть сын. Но и он далеко - в российском Сургуте. Хотел было приехать к отцу, но Виктор строго настрого запретил. Ведь, что ему здесь делать, где ему жить. Дома-то теперь нет.

«Со мной все хорошо, я жив, здоров. А там видно будет. Здесь, в эвакуационном центре, нас очень хорошо встретили. Да, помыться негде. Но спать есть где, кушать готовят, кормят. Лекарства все есть. Спасибо, что не остались на улице. Но я готов жить и в Доме престарелых. Государство обещает построить нам новые дома по 100 квадратов. А зачем мне он? Такой огромный. Я ведь один. Так живу уже 20 лет. Мне не нужен такой дворец», - говорит дед.

Несмотря на то, что документы на дом у мужчины сгорели, их восстановить не составит проблемы. Пенсионер не претендует на новый дом. Но в этом случае, как накануне заявил Президент Касым-Жомарт Токаев при встрече с эвакуированными, полагается компенсация.

«Мы и не думали, что больше никогда не вернемся в свои дома»

Жительница Аманкарагая 26-летняя Алена Коваленко находится в эвакопункте с дочерью и сожителем. Она вспоминает тот день с ужасом. Ведь тоже изначально не поверила словам соседей и призывы сестры поскорее эвакуироваться. Огонь шел прямо на Аманкарагай.

«Нам позвонили знакомые из соседнего села и сообщили о приближающемся пожаре. Я не поверила. Через полчаса постучалась в дверь соседка, сказав, что нужно собирать документы, все необходимое. Эвакуация. Потому что риск, что пожары вот вот доберутся до села, был большой. Я снова не поверила. И продолжала делать свои дела по дому. Чуть позже позвонила сестра из Новонежинки, которая сказала, что огонь ушел в нашу сторону, в сторону Аманкарагая, - делится Алена. — Честно, не знаю, почему через столько попыток людей предупредить нас я все же не верила. Через некоторое время всех уже начали эвакуировать. И только тогда я поняла масштабы происходящего. Как только мы вышли из дома - сразу плотный едкий дым в лицо. Только тогда осознала. Нас вовремя эвакуировали. Через два часа позвонили и сказали, что наши дома сгорели дотла. Сгорело все, что было нажито трудом за шесть лет жизни в этом доме. Даже наши кошка и собака».

Девушка, уходя из дома, надеялась, что производимая эвакуация населения - лишь мера предосторожности.

«Я была уверена, что после того, как огонь потушат - мы обязательно вернемся в свои дома. Я даже не успела отвязать собаку и захватить с собой нашего кота. Оба сгорели. Дочка скучает по ним», - говорит Алена.

В момент моей беседы с мамой малышка Есения задорно смеется и играет с другими детками в эвакопункте. Но, как говорит Алена, такое настроение только днем. С наступлением вечера девочка начинает проситься домой.

«Двухлетнему малышу разве объяснишь, что дома уже нет. Приходится отвлекать игрушками, которые нам привезли неравнодушные люди», - отмечает Алена.

Сейчас у девушки с сожителем и дочкой - за спиной ничего .

«Нам обещали новые дома в ближайшие два месяца. Но так как я не собственник жилья, а лишь арендовала, нам вопрос с жильем закрыли сразу. Благо, пока мы можем находиться в эвакуационном центре», - говорит девушка.

Отчаяться семье не дали. Неравнодушная женщина из Костаная решила помочь молодой семье с жильем.

«Мы уже потеряли всякую надежду, но буквально вчера нам позвонили добрые люди из Костаная. Не знаю даже, как она узнала и вышла на нас, но женщина решила подарить нам дом в пригороде Костаная. Представляете? Честно, я до сих пор в шоке. Мечтала всю жизнь о своем жилье. А после этой трагедии и вовсе потеряла надежду. Но мир не без добрых людей. И здесь как никогда подходит высказывание «нет худа без добра», - добавила Алена, в глазах которой робкая надежда на хороший «happy end».

Как сообщалось ранее, возгорание лесного массива в Костанайской области произошло 2 сентября, огонь распространился на соседние села, жители более 100 домов эвакуированы, предварительная площадь пожара - 43 тыс. гектаров.

С начала лесных пожаров в Костанайской области из населенных пунктов эвакуировано свыше 2 тыс. человек, 12 пострадали. Сейчас многие эвакуированные вернулись в свои дома, а угроза населенным пунктам снята.

В ближайшее время, как заверил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, спасатели должны полностью ликвидировать пожары.