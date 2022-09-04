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    22:12, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Открыта горячая линия для пострадавших от природного пожара в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Нуждающиеся в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области граждане могут звонить на горячую линию ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Местные власти в Костанайской области организовали размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате. Их также обеспечили питанием.

    «Открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС - 8 (7172) 53 32 84, 8 (7142) 50 36 24. Также население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам 112 и 101», - сообщили в МЧС.

    Акимат Костанайской области прорабатывает вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

    В ведомстве также отметили, что в соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» граждане имеют право на возмещение вреда (ущерба), полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

    Ранее сообщалось, что 2 сентября 2022 года в 15:10 в в 20 км от с. Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ», произошло загорание лесного массива.

    В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ». По состоянию на 13:00 предварительная площадь пожара составляла более 2000 га (местами верховой). В связи с осложнением метеорологической ситуации площадь лесных пожаров на 18.00 превысила 3000 га.

    Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин находится на месте лесного пожара в Аулиекольском районе.

    Также из-за лесных пожаров ограничено движение для автотранспорта на трассе «Костанай-Аулиеколь». Жителей сел близ лесных пожаров эвакуируют.

    Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.

    Также пресс-служба Президента РК сообщила, что юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, в связи с пожарами в Костанайской области перенесены на более поздние сроки.

    Между тем, в регионе по данным «Казгидромет» сохраняется высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с.
    Теги:
    Пожар Костанайская область Видео ДЧС МЧС Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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