Открытую операцию на сердце впервые провели в области Улытау

Знаковое событие открыло новую страницу в развитии медицины региона, что дает жителям возможность получать высокотехнологичную кардиохирургическую помощь без выезда в крупные города страны.

Ранее Глава государства, выступая на церемонии награждения в честь Дня медицинского работника, подчеркнул, что развитие системы здравоохранения в целом нацелено прежде всего на улучшение качества жизни и повышение благополучия граждан. Представленный проект стал одним из ключевых примеров успешной реализации поручений Президента, направленных на укрепление социальной сферы.

Реализация проекта осуществлена по инициативе ТОО «Өркендеу Ассистанс» и при финансовой поддержке корпорации «Казахмыс» в рамках комплексной программы кардиопомощи населению Улытау. Для проведения подобного рода операций в ТОО «Медицинский центр Жезказган» было проведено переоснащение реанимационного отделения, закуплено необходимое оборудование на сумму 650 млн тенге.

– Все эти шаги являются частью программы, направленной на развитие кардиопомощи в регионе. Программа охватывает профилактику, раннюю диагностику и высокотехнологичные вмешательства, главная цель которых - сохранить здоровье и жизни жителей региона Улытау, – отметила директор ТОО «Өркендеу Ассистанс» Айгуль Боранбаева.

Фото: Корпорация «Казахмыс»

Операции прошли на базе ТОО «Медицинский центр Жезказган» – крупнейшего частного учреждения здравоохранения в области Улытау, находящегося под управлением ТОО «Өркендеу Ассистанс» и входящего в десятку ведущих медицинских центров Казахстана. Жителей города Жезказган – женщину 60 лет и мужчину 52 лет - оперировал Юрий Пя, доктор медицинских наук, академик НАН РК, председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» и главный внештатный кардиохирург Министерства здравоохранения РК, профессор. На протяжении многих лет Юрий Пя является признанным экспертом в области кардиохирургии и проводит операции на уровне лучших мировых практик.

– Для нашей области это большой шаг в медицине, потому что до этого все пациенты, которым требовалось аортокоронарное шунтирование, были вынуждены выезжать в столицу и областные центры. Этот шаг позволяет нам развивать кардиохирургию в области и со временем оказывать полноценную помощь пациентам. Наше сотрудничество с UMC продолжится, коллеги из Астаны планируют приезжать в Жезказган для лечения и обучения наших специалистов, - рассказал Даурен Аманкулов, директор ТОО «Медицинский центр Жезказган».

Центр оснащён современной инфраструктурой, высокоточным оборудованием и квалифицированным медицинским персоналом. Учреждение является единственным в регионе обладателем высшей категории Национальной аккредитации и допуска к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП).

После успешно проведенных операций Юрий Пя отметил, что важно развивать кардиохирургические службы регионов через подобные практики.

Фото: Корпорация «Казахмыс»

– Географически Жезказган, и сама область Улытау, находятся в самом сердце Казахстана, и с точки зрения истории и стратегического развития имеют очень большое значение. Сейчас в регионе проживает более 220 тыс. человек, и развитие кардиологии и кардиохирургии крайне важно для области. Хочу отметить, что Медицинский центр «Жезказган», построенный 25 лет назад, работает по всем международным медицинским стандартам. В нашем Центре сердца мы работаем по принципу: в первую очередь важен пациент. Поэтому важно приближать медицину к пациенту, а не наоборот. Чем ближе к человеку будет высококвалифицированная медицинская помощь - тем более развитым будет Казахстан, - отметил Юрий Пя.

Фото: Корпорация «Казахмыс»

Главный внештатный кардиохирург МЗ РК добавил, что он и его команда и далее планируют приезжать в Улытау для проведения операций и обучения коллег на местах. Он подчеркнул, что долг АО «Национальный научный кардиохирургический центр» - развивать инициативы не только в столице, но и в регионах. Это государственное учреждение, призванное транслировать свои методики и технологии по всей стране.

Ранее сообщалось, что нейрохирурги Жамбылской областной многопрофильной больницы впервые в истории региона выполнили сложную операцию на головном мозге и спасли жизнь пациентке.