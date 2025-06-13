Касым-Жомарт Токаев: Повышение статуса медработников – одна из ключевых задач

– С прошлого года по моей инициативе присуждается почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», которое является знаком особого уважения к медицинским работникам. За последние пять лет зарплаты в сфере здравоохранения выросли почти вдвое. Увеличились стипендии в профильных университетах и колледжах. Также создаются все необходимые условия для организации наставничества у квалифицированных врачей и дальнейшей адаптации молодых специалистов. В целом, идет ежегодное увеличение объема средств, выделяемых на сферу здравоохранения. В текущем году эта цифра составила 2,6 трлн тенге. Государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам. Врачей называют хранителями здоровья народа. Каждый человек должен хорошо осознавать эту истину и уважать их труд. Однако, к сожалению, в нашем обществе все еще есть люди, которые препятствуют работе медицинских работников, а порой даже угрожают их безопасности. Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона. Принцип «Закон и Порядок» должен соблюдаться неукоснительно и повсеместно. Только так мы сможем построить Справедливый и Безопасный Казахстан. В этом контексте медицинскому работнику отводится исключительная роль, – подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.