Касым-Жомарт Токаев: Повышение статуса медработников – одна из ключевых задач
Государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам. Об этом заявил Глава государства, выступая сегодня на церемонии награждения по случаю Дня медицинского работника, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
– С прошлого года по моей инициативе присуждается почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», которое является знаком особого уважения к медицинским работникам. За последние пять лет зарплаты в сфере здравоохранения выросли почти вдвое. Увеличились стипендии в профильных университетах и колледжах. Также создаются все необходимые условия для организации наставничества у квалифицированных врачей и дальнейшей адаптации молодых специалистов. В целом, идет ежегодное увеличение объема средств, выделяемых на сферу здравоохранения. В текущем году эта цифра составила 2,6 трлн тенге. Государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам. Врачей называют хранителями здоровья народа. Каждый человек должен хорошо осознавать эту истину и уважать их труд. Однако, к сожалению, в нашем обществе все еще есть люди, которые препятствуют работе медицинских работников, а порой даже угрожают их безопасности. Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона. Принцип «Закон и Порядок» должен соблюдаться неукоснительно и повсеместно. Только так мы сможем построить Справедливый и Безопасный Казахстан. В этом контексте медицинскому работнику отводится исключительная роль, – подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.
Президент считает, что труд врачей достоин самой высокой оценки. Он сообщил, что подписал Указ о награждении медицинских работников государственными наградами.