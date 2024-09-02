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    11:07, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Открыта третья сессия Парламента РК VIII созыва

    послание, жолдау, Президент РК
    Фото: Akorda

    Началось совместное заседание палат Парламента, посвященное открытию третьей сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает агентство Kazinform.

    В совместном заседании принимают участие 46 депутатов Сената и 95 депутатов Мажилиса, а также руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности.

    Об открытии очередной сессии Парламента объявил Глава государства, после был исполнен Государственный гимн. 

    Сейчас Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана в прямом эфире. 

    Теги:
    Президент Парламент Послание Президента РК-2024
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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