Открыта третья сессия Парламента РК VIII созыва

Началось совместное заседание палат Парламента, посвященное открытию третьей сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает агентство Kazinform.

В совместном заседании принимают участие 46 депутатов Сената и 95 депутатов Мажилиса, а также руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности.

Об открытии очередной сессии Парламента объявил Глава государства, после был исполнен Государственный гимн.

Сейчас Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана в прямом эфире.