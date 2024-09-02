LIVE: Прямая трансляция Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

2 сентября 2024 года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана

На совместном заседании Палат Парламента собрались депутаты Мажилиса и Сената Парламента, члены Правительства страны, общественные деятели, представители интеллигенции и эксперты.

Ежегодное Послание народу Президент представляет на открытии сессии Парламента. И это уже стало традицией, имеющей особый смысл. В своей речи Президент обозначит ключевые направления работы на среднесрочный период, даст конкретные поручения, поставит новые задачи. Парламент, Правительство и другие уполномоченные органы получат новый импульс в своей работе.

Нынешнее Послание Президента Касым-Жомарта Токаева шестое по счету. Предыдущее Послание Президента народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» было озвучено 1 сентября 2023 года.