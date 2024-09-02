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    11:00, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    LIVE: Прямая трансляция Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

    live Akorda
    Фото: Kazinform

    2 сентября 2024 года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана

     

    На совместном заседании Палат Парламента собрались депутаты Мажилиса и Сената Парламента, члены Правительства страны, общественные деятели, представители интеллигенции и эксперты.

    Ежегодное Послание народу Президент представляет на открытии сессии Парламента. И это уже стало традицией, имеющей особый смысл. В своей речи Президент обозначит ключевые направления работы на среднесрочный период, даст конкретные поручения, поставит новые задачи. Парламент, Правительство и другие уполномоченные органы получат новый импульс в своей работе.

    Нынешнее Послание Президента Касым-Жомарта Токаева шестое по счету. Предыдущее Послание Президента народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» было озвучено 1 сентября 2023 года.

    Теги:
    Президент Послание Президента РК Прямой эфир
    Ильзат Сафаргалиев
    Автор
    Ильзат Сафаргалиев
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