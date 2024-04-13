Открыта крупная звезда, возникшая в результате слияния двух светил

Астрономы обнаружили в созвездии Наугольника крайне необычную звездную систему из двух крупных звезд, одна из которых возникла в результате слияния двух других светил, что привело к омоложению и «намагничиванию» этой звезды. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Мы предполагаем, что в этой звездной системе изначально присутствовали три светила, два из которых находились на небольшом расстоянии друг от друга. Впоследствии они столкнулись друг с другом, и их слияние породило новую «намагниченную» звезду, а также окружающую ее туманность, внутри которой теперь находятся два выживших светила, - заявил профессор Католического университета Левена (Бельгия) Гуго Сана, чьи слова приводит пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Это открытие, по мнению исследователей, объясняет то, почему значительная часть крупных звезд в Млечном Пути, около 7% от их общего количества, обладает необычно сильным магнитным полем. Причины его существования долгое время вызывают дискуссии среди астрономов, так как внутри подобных звезд отсутствует круговорот материи, способствующий образованию магнитного поля у Солнца и других небольших светил.

Этот круговорот, как выяснили ученые в ходе наблюдений за звездной системой HD 148937 в созвездии Наугольника, может появляться в недрах крупных звезд в результате того, что значительная часть ныне существующих крупных звезд Млечного Пути возникла в результате столкновения и слияния менее крупных светил. К такому выводу исследователи пришли после того, как они изучили спектр двух звезд, присутствующих в системе HD 148937, и определили их точный возраст.

Космические следы недавнего столкновения звезд

Проведенные учеными замеры при помощи инструментов VLTI и GRAVITY, установленных на телескоп VLT в пустыне Атакама, указали на то, что центральная звезда этой системы, чья масса превышает солнечную в 30 раз, возникла примерно 2 млн лет назад, мгновения по космическим меркам. Возраст ее менее крупного спутника, превосходящего Солнце по массе в 26 раз, оказался значительно выше - он составляет порядка 4-6 млн лет, что невозможно с точки зрения всех существующих теорий.

По этой причине ученые предполагают, что центральная звезда системы HD 148937 возникла в результате столкновения двух менее крупных светил, что произошло совсем недавно, около 4-7,5 тыс. лет назад. В пользу этого говорит то, что ныне существующая пара звезд окружена газовой туманностью, которая предположительно состоит из материи, выброшенной при столкновении звезд, а также отсутствие магнитных свойств у более «пожилой» второй звезды.

Подобные столкновения, как считают профессор Сана и его коллеги, должны происходить между крупными звездами достаточно часто, так как большинство подобных светил в Млечном Пути присутствует внутри двойных или тройных систем. Последующие наблюдения за аналогами HD 148937 помогут проверить эту гипотезу и оценить то, как сильно столкновения между крупными светилами влияют на ход их дальнейшей эволюции, в том числе на шансы их превращения в черные дыры и нейтронные звезды.