    17:11, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Открыт новый участок проспекта Улы Дала в Астане

    В Астане открыто движение по проспекту Улы Дала на участке от улицы Ж. Нажмеденова до улицы А. Байтурсынова, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    дороги, схема
    Фото: акимат Астаны

    — Автомобилисты уже могут пользоваться новой дорогой. Строительно-монтажные работы по проекту Улы Дала все еще продолжаются. Согласно плану с одной стороны дороги ведутся работы по устройству инженерных сетей. С другой стороны проводится устройство тротуара для удобства и безопасности пешеходов. Полный комплекс работ по благоустройству территории будет продолжен и завершен в 2026 году, - говорится в сообщении.

    Открытие данного участка обеспечит улучшение транспортной связности района и сокращение времени в пути для жителей, отмечают в акимате. 

    Ранее мы рассказывали. что в Актюбинской области завершен ремонт ряда участков автодороги республиканского значения «Актобе – граница Российской Федерации (в Орске)». 

    Теги:
    Дороги Астана Благоустройство
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
