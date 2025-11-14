Открыт новый участок проспекта Улы Дала в Астане
В Астане открыто движение по проспекту Улы Дала на участке от улицы Ж. Нажмеденова до улицы А. Байтурсынова, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
— Автомобилисты уже могут пользоваться новой дорогой. Строительно-монтажные работы по проекту Улы Дала все еще продолжаются. Согласно плану с одной стороны дороги ведутся работы по устройству инженерных сетей. С другой стороны проводится устройство тротуара для удобства и безопасности пешеходов. Полный комплекс работ по благоустройству территории будет продолжен и завершен в 2026 году, - говорится в сообщении.
Открытие данного участка обеспечит улучшение транспортной связности района и сокращение времени в пути для жителей, отмечают в акимате.
