Дорогу на границе с РФ отремонтировали в Актюбинской области

Ремотные работы завершены на участках км 16–46, 70–100 и 100–136. Общая протяженность обновленных участков составила 96 километров. Последний раз данная трасса ремонтировалась в 2017–2019 годах.

— При производстве работ на отдельных участках применялся метод холодного ресайклинга, а также уложен слой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Проведено укрепление обочин, обновлена дорожная разметка, отремонтированы и частично заменены водопропускные трубы. Установлены новые дорожные знаки и информационные панели, построены два автопавильона и санитарные помещения, — говорится в сообщении.

По информации нацкомпании, в следующем году запланировано проведение среднего ремонта оставшихся 24 километров трассы. После завершения этих работ полностью обновленный участок автодороги будет иметь протяженность 120 километров.

— Кроме того, для обеспечения контроля за движением тяжеловесного транспорта и сохранности дорожного покрытия на 17-м километре трассы планируется установка автоматизированной системы взвешивания транспортных средств в движении, — почеркнули в КазАвтоЖол.

