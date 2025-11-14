РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:29, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дорогу на границе с РФ отремонтировали в Актюбинской области

    В Актюбинской области завершен ремонт ряда участков автодороги республиканского значения «Актобе – граница Российской Федерации (в Орске)», передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.  

    трасса, дорога
    Фото: КазАвтоЖол

    Ремотные работы завершены на участках км 16–46, 70–100 и 100–136. Общая протяженность обновленных участков составила 96 километров. Последний раз данная трасса ремонтировалась в 2017–2019 годах.

    — При производстве работ на отдельных участках применялся метод холодного ресайклинга, а также уложен слой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Проведено укрепление обочин, обновлена дорожная разметка, отремонтированы и частично заменены водопропускные трубы. Установлены новые дорожные знаки и информационные панели, построены два автопавильона и санитарные помещения, — говорится в сообщении.

    По информации нацкомпании, в следующем году запланировано проведение среднего ремонта оставшихся 24 километров трассы. После завершения этих работ полностью обновленный участок автодороги будет иметь протяженность 120 километров.

    — Кроме того, для обеспечения контроля за движением тяжеловесного транспорта и сохранности дорожного покрытия на 17-м километре трассы планируется установка автоматизированной системы взвешивания транспортных средств в движении, — почеркнули в КазАвтоЖол.

    Ранее сообщалось, какая дорога самая популярная в Казахстане. 

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Актюбинская область Ремонт дорог
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают