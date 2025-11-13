РУ
    16:51, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Алматы — Конаев: самая популярная дорога в Казахстане

    Нацкомпания КазАвтоЖол подвела итоги работы платных дорог страны, передает Kazinform.

    платные дороги, дорога, трасса
    Фото: Kazinform

    По информации компании, с начала 2025 года автомобилисты  проехали по платным дорогам Казахстана более 62 млн раз.

    Наибольшее число проездов совершенно по трассе Алматы — Конаев — 10 млн.

    На втором месте по популярности дорога Шымкент — граница Узбекистана, по ней автомобилисты проехали 7,8 млн раз.

    Тройку замыкает дорога Шымкент — Тараз — 5,5 млн проездов. 

    Рейтинг из 26 дорог замыкает трасса Шымкент — Тараз, по ней за этот период проехали 5,5 млн раз.

    — Такие высокие показатели использования платных дорог открывают новые возможности для развития инфраструктуры. Повышение качества дорог способствует не только увеличению транспортных потоков, но и стимулирует экономический рост в регионах, которые располагают современной дорожной сетью, — считают в КазАвтоЖол.

    Ранее мы рассказывали, что в Костанайской области отремонтировали участок республиканской трассы KAZ13.

     

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Платные дороги
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
