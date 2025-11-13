Алматы — Конаев: самая популярная дорога в Казахстане

По информации компании, с начала 2025 года автомобилисты проехали по платным дорогам Казахстана более 62 млн раз.

Наибольшее число проездов совершенно по трассе Алматы — Конаев — 10 млн.

На втором месте по популярности дорога Шымкент — граница Узбекистана, по ней автомобилисты проехали 7,8 млн раз.

Тройку замыкает дорога Шымкент — Тараз — 5,5 млн проездов.

— Такие высокие показатели использования платных дорог открывают новые возможности для развития инфраструктуры. Повышение качества дорог способствует не только увеличению транспортных потоков, но и стимулирует экономический рост в регионах, которые располагают современной дорожной сетью, — считают в КазАвтоЖол.

