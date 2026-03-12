Открепительное удостоверение на референдум: что нужно знать и как его получить

В связи с проведением республиканского референдума по проекту новой Конституции, назначенного на 15 марта 2026 года, действуют следующие правила получения открепительного удостоверения:

открепительные удостоверения выдаются до 18:00 часов 14 марта включительно;

чтобы получить открепительное удостоверение, необходимо обратиться в участковую комиссию, где гражданин включен в список избирателей;

лично предоставить удостоверение личности (можно использовать электронную версию в приложении eGov Mobile) и подать письменное заявление;

получить открепительное удостоверение (получить документ можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение такой доверенности не требуется).

После выдачи удостоверения в списке избирателей делается соответствующая отметка, подтвержденная подписью члена комиссии.

Где можно проголосовать

С открепительным удостоверением гражданин может проголосовать в другом населенном пункте, однако использовать его для голосования на соседнем участке в пределах одного города или района нельзя.

Как ранее пояснила председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова, открепительные удостоверения не выдаются для голосования внутри одного населенного пункта.

— На территории одного населенного пункта открепительные удостоверения не выдаются. Это сделано не для удобства, а для обеспечения возможности проголосовать гражданам вне места своей регистрации, — отметила она.

Важно знать

Выдача открепительных удостоверений прекращается 14 марта в 18:00. После этого оформить документ будет невозможно.

Кроме того, открепительное удостоверение является документом строгой отчетности. В случае его утери восстановление не предусмотрено.

Таким образом, гражданам, которые в день референдума планируют находиться вне места постоянной регистрации, рекомендуется заранее позаботиться о получении документа.

Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.

Самым первым для избирателей откроется участок референдума в Японии. На территории Казахстана раньше всех начнут работу участки при воинских частях.

Стоит отметить, что в наблюдении за референдумом планируют принять участие 336 международных наблюдателей от 10 организаций и 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств.

Освещать референдум планируют 185 представителей 68 средств массовой информации из 31 страны.