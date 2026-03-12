    16:22, 12 Март 2026 | GMT +5

    Открепительное удостоверение на референдум: что нужно знать и как его получить

    При голосовании на референдуме в Казахстане граждане могут воспользоваться открепительным удостоверением. Этот документ позволяет проголосовать не по месту постоянной регистрации, а на другом избирательном участке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    В связи с проведением республиканского референдума по проекту новой Конституции, назначенного на 15 марта 2026 года, действуют следующие правила получения открепительного удостоверения:

    • открепительные удостоверения выдаются до 18:00 часов 14 марта включительно;
    • чтобы получить открепительное удостоверение, необходимо обратиться в участковую комиссию, где гражданин включен в список избирателей;
    • лично предоставить удостоверение личности (можно использовать электронную версию в приложении eGov Mobile) и подать письменное заявление;
    • получить открепительное удостоверение (получить документ можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение такой доверенности не требуется).

    После выдачи удостоверения в списке избирателей делается соответствующая отметка, подтвержденная подписью члена комиссии.

    Где можно проголосовать

    С открепительным удостоверением гражданин может проголосовать в другом населенном пункте, однако использовать его для голосования на соседнем участке в пределах одного города или района нельзя.

    Как ранее пояснила председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова, открепительные удостоверения не выдаются для голосования внутри одного населенного пункта.

    — На территории одного населенного пункта открепительные удостоверения не выдаются. Это сделано не для удобства, а для обеспечения возможности проголосовать гражданам вне места своей регистрации, — отметила она.

    Важно знать

    Выдача открепительных удостоверений прекращается 14 марта в 18:00. После этого оформить документ будет невозможно.

    Кроме того, открепительное удостоверение является документом строгой отчетности. В случае его утери восстановление не предусмотрено.

    Таким образом, гражданам, которые в день референдума планируют находиться вне места постоянной регистрации, рекомендуется заранее позаботиться о получении документа.

    Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года. 

    Как узнать свой участок для голосования на референдуме, читайте по ссылке

    Самым первым для избирателей откроется участок референдума в Японии. На территории Казахстана раньше всех начнут работу участки при воинских частях. 

    Стоит отметить, что в наблюдении за референдумом планируют принять участие 336 международных наблюдателей от 10 организаций и 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств. 

    Освещать референдум планируют 185 представителей 68 средств массовой информации из 31 страны.

    Еламан Турысбеков
