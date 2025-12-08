Отключения света с 9 по 12 декабря в Алматы: известен график и адреса
Алматинцев предупредили о новой фазе плановых временных отключений электроэнергии в разных районах мегаполиса, передает Kazinform.
По данным АЖК, предстоящие отключения электроэнергии будут плановыми и кратковременными. Они необходимы для проведения планового ремонта — как подрядного, так и для устранения дефектов.
Плановые отключения затронут 6 алматинских РЭС.
Полный список адресов, где временно отключат электричество с 9 по 12 декабря в Алматы, выглядит так. Отключения света будут производить в указанные ниже даты по конкретным адресам с 8 утра до 17 часов вечера.
9 декабря
- АО «Тюркуаз ГрупОф Компания», ТОО «Инжиниринговая компания „Казгипронефтетранс“ — пр. Райымбека 160а, ТОО „Фирма „Кинетика“ — пр. Раимбека, 160Б
- Толе би, Прокофьева, Артема, Тлендиева
- южнее ул. Жамбыла, между улицей Шарипова и Досмухамедова
- м-он Алгабас, ул. Самен Батыр, М.Серикбаева, Акбопе
- м-он Тастыбулак, ул. ПКСТ Обувщик, ПКСТ Цветная металлургия, с/т Аксайский медик
- мкр.Маяк ул. Топчиева д. 1-17/1; мкр.Маяк ул. Аққұтан д. 22А-168; мкр.Маяк ул. Утемисова д. 6: ул. Желмия д. 1-106; ул. Капчагайская д. 1-16; ул. с/о Авиатор д. 51-248
- ул. Северное кольцо д. 37/6; мкр.Айнабулак д. 169,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185
- ул. Жайсаң, ул. Эйхе, ул. Шекспира, ул. Венеры
- ул. Житомирская д. 4-16; ул. Цандера д. 1,3,5,7,6,4,2,5-1,6-2,4-3,4-2,9-1; ул. Мелитопольская д. 3-10; ул. Магнитная д. 1/6 кв. 3А -23; ул. Гете Иоганна д. 303/2,305,311,307,309
- ул. Римского-Корсакова 21,21а, ул. Маркова 20,22,24а, ул. Бухар Жирау 2,4, ул. Байтурсынова 135, ул. Габдуллина 9,48,17, ул. Огородная 8,12
- ул. Тимирязева/ул.Жарокова
- ул. Рудзутаки 39, 51А, 58, 49-62, пер. Иманбаевой 3-76, ул. Демченко 1-148, ул. Карбышева 44-70, ул. Шахтинская 3-27, ул. Атбасарская 1-41, ул. Целиноградская 28-56, ул. Халиуллина 137
- ул. Луганского, д. 54/1, 54, 54Г, 43, 89/1 ул. Керей-Жәнібек хандар, д. Луганского, ул. Бегалина, д. 188, ИП Рау А.Г., ТОО «АГРС-А», ИП Валиева Е. К., РДТ «Алматытелеком» — ф. АО"Казахтелеком», ИП Искакова И.Г., Филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», ИП «Сагдиева С. М.», ТОО «Veron Development», Качкина Т.П., ИП «Умарова». ул. Бегалина, д. 176А-224, ул. Луганского, д. 29-89, ул. Керей-Жәнібек хандар, д. 1-18, ул. Луганского, д. 33-89, ул. Ужгородская, д. 1-11, ул. Батурина, д. 1-16
- ул. Кунаева, д. 56 АО «Евразийский банк»
10 декабря
- ул. Керей-Жәнібек хандар, д. 502 Детский лагерь «Тау-Күні», ул. Керей-Жәнібек хандар, д. 532-546
- м-он «Музтау», ул. Айдарлы, д. 7, ул. Ключевая, д. 7, ул. Райымбека, д. Южная, ул. Райымбека, д. 17 А, ул. Бейсеуова, ул. Райымбека, д. 3, ул. Райымбека, д. 30, ул. Бейсеуова, д. 53А.ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», АО «КСЕЛЛ», РДТ «Алматытелеком» — ф. АО"Казахтелеком», ИП Султанов А.А., ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», Филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», Касымова Р., ТОО «КаР-Тел». м-он «Музтау», ул. Райымбека, д. 1-50, м-он «Музтау», ул. Айдарлы, д. 1-40, с/т «Гелиос», д. УЧ36, 82, м-он «Музтау», ул. Асета Бейсеуова, д. 10-50, м-он «Музтау», ул. Замартас, д. 5-40, м-он «Музтау», ул. Южная, д. 1-40, м-он «Музтау», ул. Чебунса, м-он «Музтау», ул. Чебунса10-60.
- ТОО «Камкор и С.» — пр. Райымбека, д. 198Б; ТОО «СМЭУ» — пр. Райымбека, д. Кладбище; ИП «Омарова Р.К.» — пр. Райымбека, д. 237; Филиал ТОО «Строительная компания Алматыжилстрой» «СМУ № 11» — ул. Курильская, д. 15; ГУ «ХОЗУ при Ген. прокуратуре РК» — ул. Курильская, д. 7; ТОО «Спец. комбинат ритуальных услуг г. Алматы» — пр. Райымбека, д. 200а; ТОО «ТриАН инжиниринг» — ул. Курильская, д. 19; ТОО «САРЫ-АРКА 2030 НС» — ул. Курильская, д. 11; ж/дома ул. Курильская 10-72
- КГУ «ОШ № 109» УО г. Алматы ул. Гончарова, д. 23; ж/д — ул. Гончарова 27-36; Казакова 3, 14-32; Федорова 29
- Шевченко, Розыбакиева, Джамбула, Кара су
- ул. Карасай батыра — ул. Нурлы жол
- м-он Карагайлы, ул. Мешіт, Кали Надырова, Жамбыла.
- мкр.Алгабас, ул. Борили Байрак, Мухитдинова, Бес Арыс
- ул. Кузьмина, ул. Рабочая, ул. Ровенского, ул. Егорова, ул. Кассина, ул. Серпуховская, ул. Великолукская, ул. Сокольского
- ул. Омарова Ильяса д. 1по 1; ул. Жансугурова д. 264 по 439; ул. Кассина д. 95; ул. Дулатова д. д. 92 по 107; ул. Довженко д. 50,51; ул. Осенняя д. 18 по 33;
- мкр. Алмагуль д. 45, д. 47, ж. 43, д. 49, Гагарина д. 292/2, д. 292, пер. Дружбы 9А, 38А
- ул. Ауэзова/ул.Габдуллина/бульв.Бухар жырау/ул.Тимирязева
11 декабря
- ул. Блока, д. 51/106 ИП Кунесова Ш. К., ул. Халиуллина, д. 71, 66/1, ул. Чаплина, д. 71/66, ТОО"Бизнес парк"Станица», ул. Сарбайская, д. 82/58, ИП «Сарсекеев», ул. Халиуллина, д. 56А-79, ул. Сарбайская, д. 81-95, ул. Щучинская, д. 36-58, ул. Чаплина, д. 44-120, ул. Темиртауская, д. 20-50, ул. Менделеева, д. 60-75, ул. Клубная, д. 30-50, ул. Речка Казачка, д. 50
- ул. Гоголя, д. 2А, д. 1, д. 75, ул. Гоголя, ЦПКиО, ул. Есенберлина, д. 166 ТОО «ГРИН ЛАНД», ТОО «Фирма РИМЭКС», ТОО «ТФК АЛТЫН-ТАРАЗ», АО «СПК „Алматы“, ТОО „Кайрат 1995“
- ул. Уразбаевой, д. 34-57, ул. Иштван Коныр, д. 86-118а ИП Токмолданова Г.А., ИП Сағымбек К.С., ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», АО «КСЕЛЛ», ИП Набиева Х.А., ИП Маликова, ИП «Мукатаева Б.А.», ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», ТОО «КаР-Тел», Филиал № 1 ТОО Детский сад Baby Нур», ул. Уразбаевой, д. 28-47, ул. Истомина, д. 11-25, ул. Саттарова, д. 20, ул. Чекалина, д. 38-55, ул. Морозова, д. 10-55, ул. Шарипова, д. 80-111, ул. Иштван Коныра, д. 63-103, ул. Говорова 45-80, ул.Өнеге, д. 32-81.
- Егизбаева, д. 7А
- мкр.Тастыбулак, Таусамалы
- м-он Алатау, ул. Бірлік, Атамекен, Алтай.
- ул. Шмидта д. 1 по 160; ул. Бекмаханова д. 2/6; ул. Спасская д. 66д;
- ул. Кожамьярова 75-159А, ул. Сельская 7-27, ул. Серпуховская 50-64, ул. Палладина 174, ул. Еңлігуль 99-114
- ул. Дачи, с/т Труд-1, с/т Картограф, с/т Картограф-2, мкр.Баганашыл ул. Подгорная
12 декабря
- ул. Бегалина, д. 101, ул. Кастеева, д. 90, ГУ «Департамент полиции г. Алматы МВД РК», Атаев А.Е., АО «СПК „Алматы“, ул. Бекхожина, д. 10-60, ул. Перова, д. 1-20, пер. Снайперский, д. 12А, ул. Бекхожина, д. 21-46, ул. Коккинаки, д. 12, ул. Кошкунова, д. 10-30, ул. Кастеева, д. 70-110, ул. Жорғатай, д. 1-10
- ул. Татыбекова, д. 192/2 ГУ «Респ-кий центр карантина растений», мкр. Атырау-3, д. 1 Филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», м-он"Атырау», м-он"Атырау-1», м-он"Атырау-3»
- ул. Гоголя, д. 1 ТОО «ТФК АЛТЫН-ТАРАЗ»
- многоквартирный жилой дом: ул. Столетова, д. 13
- Шевченко, Розыбакиева, Джамбула, Кара су
- м-он Таусамалы, ул. Ақбата, Маметовой, Мереке.
- м-он Тастыбулак, ул. ПКСТ Жетысу, ПКСТ Ермек.
- мкр.Бурундай ул. Азат, д. 57 по 76; ул. Коктем д. 2 по д. 32; ул. Меруерт д. 12Б, д. 30, уч. 35 кв. 27, уч. 35 кв. 28/5; ул. Кокшетау д. 17; мкр.Томирис ул. Маркатау уч. 16, уч. 33, д. 52, д. 58, д. 64; ул. К.Маркса д. 66А; ул. Центральная д. 12 по д. 67/30; ул. Коксу д. 4 по уч. 57; ТП-4353 мкр.Боролдай: ул. Дачная д. 1-д.135; ул. Атырау д. 1-д.27; улШакарима д. 1-д.53, ул. Арал д. 1 -д.34, ул. Ақжолтай д. 53, ул. Азат д. 2-д.13, д. 154; ул. Л.Асановой д. 1-д.7; ул. Масаты д. 38
- пр. Аль-Фараби/ул.маркова/ул.Шолом Алейхема/ул: Бальзака/ул.Нахимова •
- ул. Жандосова/ул.Ауэзова/ул.Озтюрка
14 декабря
- Специализированный ЦОН (автоцон), мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1
Напомним, ранее алматинцам, имеющим долги за отопление и горячую воду, предложили погасить их до конца 2025 года, чтобы избежать пени и штрафов.