Отключения света с 9 по 12 декабря в Алматы: известен график и адреса

По данным АЖК, предстоящие отключения электроэнергии будут плановыми и кратковременными. Они необходимы для проведения планового ремонта — как подрядного, так и для устранения дефектов.

Плановые отключения затронут 6 алматинских РЭС.

Полный список адресов, где временно отключат электричество с 9 по 12 декабря в Алматы, выглядит так. Отключения света будут производить в указанные ниже даты по конкретным адресам с 8 утра до 17 часов вечера.

9 декабря

АО «Тюркуаз ГрупОф Компания», ТОО «Инжиниринговая компания „Казгипронефтетранс“ — пр. Райымбека 160а, ТОО „Фирма „Кинетика“ — пр. Раимбека, 160Б

Толе би, Прокофьева, Артема, Тлендиева

южнее ул. Жамбыла, между улицей Шарипова и Досмухамедова

м-он Алгабас, ул. Самен Батыр, М.Серикбаева, Акбопе

м-он Тастыбулак, ул. ПКСТ Обувщик, ПКСТ Цветная металлургия, с/т Аксайский медик

мкр.Маяк ул. Топчиева д. 1-17/1; мкр.Маяк ул. Аққұтан д. 22А-168; мкр.Маяк ул. Утемисова д. 6: ул. Желмия д. 1-106; ул. Капчагайская д. 1-16; ул. с/о Авиатор д. 51-248

ул. Северное кольцо д. 37/6; мкр.Айнабулак д. 169,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185

ул. Жайсаң, ул. Эйхе, ул. Шекспира, ул. Венеры

ул. Житомирская д. 4-16; ул. Цандера д. 1,3,5,7,6,4,2,5-1,6-2,4-3,4-2,9-1; ул. Мелитопольская д. 3-10; ул. Магнитная д. 1/6 кв. 3А -23; ул. Гете Иоганна д. 303/2,305,311,307,309

ул. Римского-Корсакова 21,21а, ул. Маркова 20,22,24а, ул. Бухар Жирау 2,4, ул. Байтурсынова 135, ул. Габдуллина 9,48,17, ул. Огородная 8,12

ул. Тимирязева/ул.Жарокова

ул. Рудзутаки 39, 51А, 58, 49-62, пер. Иманбаевой 3-76, ул. Демченко 1-148, ул. Карбышева 44-70, ул. Шахтинская 3-27, ул. Атбасарская 1-41, ул. Целиноградская 28-56, ул. Халиуллина 137

ул. Луганского, д. 54/1, 54, 54Г, 43, 89/1 ул. Керей-Жәнібек хандар, д. Луганского, ул. Бегалина, д. 188, ИП Рау А.Г., ТОО «АГРС-А», ИП Валиева Е. К., РДТ «Алматытелеком» — ф. АО"Казахтелеком», ИП Искакова И.Г., Филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», ИП «Сагдиева С. М.», ТОО «Veron Development», Качкина Т.П., ИП «Умарова». ул. Бегалина, д. 176А-224, ул. Луганского, д. 29-89, ул. Керей-Жәнібек хандар, д. 1-18, ул. Луганского, д. 33-89, ул. Ужгородская, д. 1-11, ул. Батурина, д. 1-16

ул. Кунаева, д. 56 АО «Евразийский банк»

ул. Рудзутаки 39, 51А, 58, 49-62, пер. Иманбаевой 3-76, ул. Демченко 1-148, ул. Карбышева 44-70, ул. Шахтинская 3-27, ул. Атбасарская 1-41, ул. Целиноградская 28-56, ул. Халиуллина 137

10 декабря

ул. Луганского, д. 54/1, 54, 54Г, 43, 89/1 ул. Керей-Жәнібек хандар, д. Луганского, ул. Бегалина, д. 188, ИП Рау А.Г., ТОО «АГРС-А», ИП Валиева Е. К., РДТ «Алматытелеком» — ф. АО"Казахтелеком», ИП Искакова И.Г., Филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», ИП «Сагдиева С. М.», ТОО «Veron Development», Качкина Т.П., ИП «Умарова». ул. Бегалина, д. 176А-224, ул. Луганского, д. 29-89, ул. Керей-Жәнібек хандар, д. 1-18, ул. Луганского, д. 33-89, ул. Ужгородская, д. 1-11, ул. Батурина, д. 1-16

ул. Керей-Жәнібек хандар, д. 502 Детский лагерь «Тау-Күні», ул. Керей-Жәнібек хандар, д. 532-546

м-он «Музтау», ул. Айдарлы, д. 7, ул. Ключевая, д. 7, ул. Райымбека, д. Южная, ул. Райымбека, д. 17 А, ул. Бейсеуова, ул. Райымбека, д. 3, ул. Райымбека, д. 30, ул. Бейсеуова, д. 53А.ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», АО «КСЕЛЛ», РДТ «Алматытелеком» — ф. АО"Казахтелеком», ИП Султанов А.А., ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», Филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», Касымова Р., ТОО «КаР-Тел». м-он «Музтау», ул. Райымбека, д. 1-50, м-он «Музтау», ул. Айдарлы, д. 1-40, с/т «Гелиос», д. УЧ36, 82, м-он «Музтау», ул. Асета Бейсеуова, д. 10-50, м-он «Музтау», ул. Замартас, д. 5-40, м-он «Музтау», ул. Южная, д. 1-40, м-он «Музтау», ул. Чебунса, м-он «Музтау», ул. Чебунса10-60.

ТОО «Камкор и С.» — пр. Райымбека, д. 198Б; ТОО «СМЭУ» — пр. Райымбека, д. Кладбище; ИП «Омарова Р.К.» — пр. Райымбека, д. 237; Филиал ТОО «Строительная компания Алматыжилстрой» «СМУ № 11» — ул. Курильская, д. 15; ГУ «ХОЗУ при Ген. прокуратуре РК» — ул. Курильская, д. 7; ТОО «Спец. комбинат ритуальных услуг г. Алматы» — пр. Райымбека, д. 200а; ТОО «ТриАН инжиниринг» — ул. Курильская, д. 19; ТОО «САРЫ-АРКА 2030 НС» — ул. Курильская, д. 11; ж/дома ул. Курильская 10-72

КГУ «ОШ № 109» УО г. Алматы ул. Гончарова, д. 23; ж/д — ул. Гончарова 27-36; Казакова 3, 14-32; Федорова 29

Шевченко, Розыбакиева, Джамбула, Кара су

ул. Карасай батыра — ул. Нурлы жол

м-он Карагайлы, ул. Мешіт, Кали Надырова, Жамбыла.

мкр.Алгабас, ул. Борили Байрак, Мухитдинова, Бес Арыс

ул. Кузьмина, ул. Рабочая, ул. Ровенского, ул. Егорова, ул. Кассина, ул. Серпуховская, ул. Великолукская, ул. Сокольского

ул. Омарова Ильяса д. 1по 1; ул. Жансугурова д. 264 по 439; ул. Кассина д. 95; ул. Дулатова д. д. 92 по 107; ул. Довженко д. 50,51; ул. Осенняя д. 18 по 33;

мкр. Алмагуль д. 45, д. 47, ж. 43, д. 49, Гагарина д. 292/2, д. 292, пер. Дружбы 9А, 38А

ул. Ауэзова/ул.Габдуллина/бульв.Бухар жырау/ул.Тимирязева

11 декабря

ул. Блока, д. 51/106 ИП Кунесова Ш. К., ул. Халиуллина, д. 71, 66/1, ул. Чаплина, д. 71/66, ТОО"Бизнес парк"Станица», ул. Сарбайская, д. 82/58, ИП «Сарсекеев», ул. Халиуллина, д. 56А-79, ул. Сарбайская, д. 81-95, ул. Щучинская, д. 36-58, ул. Чаплина, д. 44-120, ул. Темиртауская, д. 20-50, ул. Менделеева, д. 60-75, ул. Клубная, д. 30-50, ул. Речка Казачка, д. 50

ул. Гоголя, д. 2А, д. 1, д. 75, ул. Гоголя, ЦПКиО, ул. Есенберлина, д. 166 ТОО «ГРИН ЛАНД», ТОО «Фирма РИМЭКС», ТОО «ТФК АЛТЫН-ТАРАЗ», АО «СПК „Алматы“, ТОО „Кайрат 1995“

ул. Уразбаевой, д. 34-57, ул. Иштван Коныр, д. 86-118а ИП Токмолданова Г.А., ИП Сағымбек К.С., ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», АО «КСЕЛЛ», ИП Набиева Х.А., ИП Маликова, ИП «Мукатаева Б.А.», ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», ТОО «КаР-Тел», Филиал № 1 ТОО Детский сад Baby Нур», ул. Уразбаевой, д. 28-47, ул. Истомина, д. 11-25, ул. Саттарова, д. 20, ул. Чекалина, д. 38-55, ул. Морозова, д. 10-55, ул. Шарипова, д. 80-111, ул. Иштван Коныра, д. 63-103, ул. Говорова 45-80, ул.Өнеге, д. 32-81.

Егизбаева, д. 7А

южнее ул. Жамбыла, между улицей Шарипова и Досмухамедова

мкр.Тастыбулак, Таусамалы

м-он Алатау, ул. Бірлік, Атамекен, Алтай.

ул. Кузьмина, ул. Рабочая, ул. Ровенского, ул. Егорова, ул. Кассина, ул. Серпуховская, ул. Великолукская, ул. Сокольского

ул. Шмидта д. 1 по 160; ул. Бекмаханова д. 2/6; ул. Спасская д. 66д;

ул. Кожамьярова 75-159А, ул. Сельская 7-27, ул. Серпуховская 50-64, ул. Палладина 174, ул. Еңлігуль 99-114

ул. Дачи, с/т Труд-1, с/т Картограф, с/т Картограф-2, мкр.Баганашыл ул. Подгорная

ул. Дачи, с/т Труд-1, с/т Картограф, с/т Картограф-2, мкр.Баганашыл ул. Подгорная

12 декабря

ул. Бегалина, д. 101, ул. Кастеева, д. 90, ГУ «Департамент полиции г. Алматы МВД РК», Атаев А.Е., АО «СПК „Алматы“, ул. Бекхожина, д. 10-60, ул. Перова, д. 1-20, пер. Снайперский, д. 12А, ул. Бекхожина, д. 21-46, ул. Коккинаки, д. 12, ул. Кошкунова, д. 10-30, ул. Кастеева, д. 70-110, ул. Жорғатай, д. 1-10

ул. Татыбекова, д. 192/2 ГУ «Респ-кий центр карантина растений», мкр. Атырау-3, д. 1 Филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», м-он"Атырау», м-он"Атырау-1», м-он"Атырау-3»

ул. Гоголя, д. 1 ТОО «ТФК АЛТЫН-ТАРАЗ»

многоквартирный жилой дом: ул. Столетова, д. 13

Шевченко, Розыбакиева, Джамбула, Кара су

м-он Таусамалы, ул. Ақбата, Маметовой, Мереке.

м-он Тастыбулак, ул. ПКСТ Жетысу, ПКСТ Ермек.

мкр.Бурундай ул. Азат, д. 57 по 76; ул. Коктем д. 2 по д. 32; ул. Меруерт д. 12Б, д. 30, уч. 35 кв. 27, уч. 35 кв. 28/5; ул. Кокшетау д. 17; мкр.Томирис ул. Маркатау уч. 16, уч. 33, д. 52, д. 58, д. 64; ул. К.Маркса д. 66А; ул. Центральная д. 12 по д. 67/30; ул. Коксу д. 4 по уч. 57; ТП-4353 мкр.Боролдай: ул. Дачная д. 1-д.135; ул. Атырау д. 1-д.27; улШакарима д. 1-д.53, ул. Арал д. 1 -д.34, ул. Ақжолтай д. 53, ул. Азат д. 2-д.13, д. 154; ул. Л.Асановой д. 1-д.7; ул. Масаты д. 38

пр. Аль-Фараби/ул.маркова/ул.Шолом Алейхема/ул: Бальзака/ул.Нахимова •

ул. Жандосова/ул.Ауэзова/ул.Озтюрка

14 декабря

Специализированный ЦОН (автоцон), мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1

Напомним, ранее алматинцам, имеющим долги за отопление и горячую воду, предложили погасить их до конца 2025 года, чтобы избежать пени и штрафов.