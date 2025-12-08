РУ
    10:30, 08 Декабрь 2025

    Снять арест и разблокировать счета: акция по оплате долгов завершается в Алматы

    Списать пеню и разблокировать счета при задолженности за отопление и горячую воду можно в Алматы только до конца 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Казахстанцам вернут порядка 1,6 млрд тенге за отопление
    Фото: KРЕМ МНЭ РК

    Алматинские тепловые сети напомнили горожанам о завершении акции по погашению задолженности без начисления пени для потребителей, имеющих долги за отопление и горячее водоснабжение. Напомним, срок действия акции ограничен и заканчивается 31 декабря 2025 года.

    — С момента запуска акции возможностью списания пени уже воспользовались 1 744 должника. Акция позволяет сэкономить на пене, снять ограничения и аресты на имущество, разблокировать банковские счета у неплательщиков, к которым были применены санкции, — сообщили ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Информацию о необходимых документах должники могут получить, обратившись в справочную службу АлТС по телефону 341-07-77, через WhatsApp +7 (701) 027-11-20‬ (работает только для приема сообщений), по электронной почте info@alts.kz, либо лично в одном из центров обслуживания потребителей (ЦОП).

    Списание пени возможно только при полном погашении задолженности за горячую воду и отопление. В случае неуплаты должники будут отключены от услуг теплоснабжения, а суммы долгов взысканы через суд.

    Ранее мы рассказывали, что цифровизация помогает следить за порядком в Алматы.

    Цены и тарифы Отопление Алматы
