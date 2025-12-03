Как цифровизация помогает следить за порядком в Алматы

В городе всего установлено свыше 150 000 видеокамер. В Единую систему видеонаблюдения (ЕСВМ) Алматы подключено 57 604 видеокамер по различным категориям: общественная безопасность, дорожные камеры, камеры проектов «Таза Қазақстан», «Безопасный двор», а также социальные и инфраструктурные объекты.

По данным городского акимата, в рамках расширения покрытия системами видеонаблюдения на 2025 год объем финансирования в рамках договорных обязательств составил 540 млн тенге. Указанные средства направлены на установку новых видеокамер, а также приобретение и монтаж необходимого сопутствующего оборудования. При этом, необходимая потребность в обеспечении видеонаблюдением и места установки согласованы с акиматами районов, подразделениями департамента полиции по Алматы в рамках поступивших обращений от жителей города.

— Ежедневно модули видеоаналитики обрабатывают свыше 500 тысяч событий, благодаря чему скорость реагирования правоохранительных служб выросла на 40%, время поиска видео в архиве сократилось в 2,5 раза, а также значительно повысилась эффективность оперативно-розыскных мероприятий. В перспективе предусмотрено расширение системы на новые жилые комплексы, рынки, ТРЦ, транспортные узлы, частный сектор, школы, детские сады и другие социальные объекты, что обеспечит минимизацию слепых зон и увеличение охвата городской среды, — рассказали в акимате Алматы.

Система охватывает ключевые направления общественной безопасности и позволяет оперативно определять местоположение лиц из списков розыска, осуществлять проактивный мониторинг общественных пространств, определять в видеопотоке заданные инциденты (массовые драки, очаги возгорания, задымления, нарушения правил дорожного движения, оставленные потенциально опасные предметы и т. п.). Также благодаря интеграции ЕСВМ с дронами можно совершать оперативный мониторинг с воздуха за обширными территориями: выявлять незаконную стройку, подтопления, обнаруживать несанкционированные свалки, контролировать работу коммунальных служб и городских сервисов.

— Платформа используется 12 госорганами, обеспечивая межведомственное взаимодействие по вопросам общественной безопасности и контроля городской среды в режиме реального времени, — рассказали в акимате Алматы.

В департаменте полиции Алматы поделились конкретными случаями, в которых видеоаналитика и видеонаблюдение реально помогают:

Обнаружение пожара и дыма — аналитика ЕСВМ настроена на распознавание дыма, огня и экстренных природных / техногенных событий.

Подозрительные предметы — аналитика может фиксировать брошенные вещи, что повышает безопасность в общественных пространствах.

Идентификация людей и машин — анализируют поведение, распознают людей, транспорт, детали (одежда, характерные признаки) и могут фиксировать нарушения или подозрительную активность.

Безопасность в образовательных и медицинских учреждениях — в школах, детсадах и больницах есть система видеонаблюдения + тревожные кнопки, что позволяет быстро реагировать на происшествия.

Автомобильные нарушения и дорожные инциденты — Сергек-системы помогают фиксировать нарушения ПДД и трафик, что не только повышает безопасность, но и снижает аварийность.

— Особенно эффективны детекции по распознаванию разыскиваемых лиц: с его помощью выявлены и задержаны 299 человек, скрывавшихся от следствия или пропавших. Также отметим, что интеграция видеоаналитики с базами МВД помогает существенно повысить эффективность идентификации лиц и раскрытия преступлений. Благодаря расширению сети видеонаблюдения и работе Центра оперативного управления раскрываемость преступлений в Алматы выросла почти в два раза. Можно утверждать, что система вносит значительный вклад в поиск разыскиваемых лиц, предотвращение преступлений и ускорение реагирования. Благодаря видеоаналитике в Алматы уже удалось задержать разыскиваемых лиц и улучшить оперативность реагирования служб — что прямо влияет на эффективность раскрытия преступлений и профилактику правонарушений, — рассказали в департаменте полиции Алматы.

Используются и дополнительные цифровые инструменты и подходы. Система распознает лица, одежду, пол, поведение, а также может идентифицировать брошенные предметы, внедрены алгоритмы для распознавания машин, модели, цвет. Кроме того, функционирует комплексная система безопасности в образовательных и медицинских учреждениях.

Что дальше?

В рамках системной работы по повышению уровня безопасности горожан и гостей города, акимат Алматы последовательно усиливает меры по защите критически важных информационных систем и цифровых сервисов. Прежде всего, ведется комплексная работа по приведению всех городских информационных систем в соответствие с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности, включая обязательное прохождение процедур государственной проверки, тестирования на проникновение и аттестации соответствия требованиям по обеспечению информационной безопасности. Особое внимание уделяется защите персональных данных граждан. Проводится регулярный аудит информационных ресурсов, реализуются механизмы шифрования и сегментации трафика, используются средства обнаружения и блокировки несанкционированного доступа. Все государственные сервисы проходят обязательную двухфакторную аутентификацию и контроль защищенности каналов передачи данных.

— Цифровые технологии становятся ключевым инструментом для повышения безопасности города и эффективности работы оперативных служб. Интеллектуальная платформа видеоаналитики позволяет перейти к проактивному режиму — централизованно наблюдать за городской ситуацией в едином окне, сокращать время реагирования на чрезвычайные происшествия, автоматически выявлять потенциальные угрозы, интегрироваться с другими информационными системами государственных органов, а также подключать различные IP-устройства: датчики, сигнализации, сирены. Особенно важна безопасность на объектах социальной инфраструктуры — школах, детских садах, медицинских учреждениях. На сегодня к платформе подключены 220 школ и 185 детских садов, в которых видеопотоки анализируются на предмет драк и проникновения посторонних лиц. Также осуществлены интеграции с тревожными кнопками, датчиками охранно-пожарной сигнализации, СКУД-терминалом, — пояснили в акимате Алматы.

Современные цифровые технологии не могут обойтись без внедрения искусственного интеллекта. И он уже применяется в системах обеспечения безопасности в Алматы.

— Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта уже внедрена в систему видеонаблюдения Алматы и активно используется с 2023 года. Возможности ИИ могут использоваться для экологического контроля, анализа дорожного движения, управления светофорами, раннего выявления чрезвычайных происшествий, контроля общественного транспорта, предиктивной аналитики дорожных заторов. Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта делает работу правоохранительных органов более точной, быстрой и устойчивой, усиливая безопасность жителей и гостей Алматы, — пояснили в акимате Алматы.

В департаменте полиции Алматы со своей стороны напомнили, что цифровизация также ускоряет интеграцию коммунальных сервисов в городе. Например, в ЖКХ и городской инфраструктуре используются аналитика видеоданных для выявления проблем: стихийных свалок, переполненных мусорных баков. Также установлены SOS-кнопки (тревожные кнопки) в учреждениях, что позволяет гражданам напрямую вызвать помощь.

Таким образом, в Алматы не просто установили камеры, а создали единую платформу, где потоки с тысяч камер анализируются в реальном времени, а технология безопасности распространяется на школы, детсады, больницы. Это не просто «наблюдение за улицами», а забота о гражданах.