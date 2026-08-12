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    Отключение воды в Алматы перенесли на более поздний срок

    Плановое отключение водоснабжения в Бостандыкском районе Алматы, которое ранее было запланировано на 13 августа, перенесли на более поздний срок, передает агентство Kazinform.

    Аварийное состояние водопровода
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в ГКП «Алматы Су», перенос связан с необходимостью решения возникших технических вопросов.

    — Водоснабжение осуществляется в штатном режиме. О новых сроках и графике проведения работ будет сообщено заранее. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сообщили в пресс-службе предприятия.

    Ранее в части Бостандыкского района воду планировали отключить с 21:00 13 августа до 06:00 14 августа в связи с проведением планово-профилактических работ на сетях водоснабжения.

    Ремонт Регионы Казахстана Вода Акимат Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор