Воду временно отключат в одном из районов Алматы

В части Бостандыкского района Алматы временно приостановят подачу холодной воды в связи с проведением планово-профилактических работ на сетях водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата, ограничения будут действовать с 21:00 13 августа до 06:00 14 августа. В этот период без водоснабжения временно останутся жилые дома и административные здания на отдельных участках района.

Отключение затронет территорию в контуре: проспект аль-Фараби — проспект Назарбаева — проспект Абая — улица Байзакова — Ботанический сад — улица Ергожина.

После возобновления водоснабжения возможно временное изменение качества воды, связанное с промывкой водопроводных сетей.

Жителям рекомендуют дождаться полной промывки системы и в этот период воздержаться от использования стиральных и посудомоечных машин, а также другой бытовой техники, подключенной к водоснабжению.

Ранее сообщалось, что в Алматы завершили масштабное обновление водопроводных и канализационных сетей, профинансированное за счет возвращенных государству активов.