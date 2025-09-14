РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:19, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    ОТГ направит свой флаг в космос

    Организация Тюркских государств направит свой флаг в космос. Об этом журналистам сообщил генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев по итогам прошедшей в Бишкеке IV встречи секретарей Советов безопасности стран-членов ОТГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар. 

    Фото: Kabar.kg

    Как отметил Кубанычбек Омуралиев, ОТГ — это уникальная организация, которая основана на тысячелетней истории, культуре и наследии тюркского мира.

    — В рамках Организации были созданы более 40 платформ, включая внешнюю политику, торговлю, экономику, сельское хозяйство, туризм и даже космос. Мы в скором времени направим в космос флаг ОТГ как символ единства тюркского мира, — сказал генсек.

    Ранее в Бишкеке прошло VI Заседание Совета глав мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств. 

    Также сообщалось, что ученые тюркских стран утвердили рабочий план единой исторической монографии. 

    Напомним, в 2025 году председательство в Организации тюркских государств перешло от Казахстана Кыргызстану.

