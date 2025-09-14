ОТГ направит свой флаг в космос

Как отметил Кубанычбек Омуралиев, ОТГ — это уникальная организация, которая основана на тысячелетней истории, культуре и наследии тюркского мира.

— В рамках Организации были созданы более 40 платформ, включая внешнюю политику, торговлю, экономику, сельское хозяйство, туризм и даже космос. Мы в скором времени направим в космос флаг ОТГ как символ единства тюркского мира, — сказал генсек.

Ранее в Бишкеке прошло VI Заседание Совета глав мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств.

Также сообщалось, что ученые тюркских стран утвердили рабочий план единой исторической монографии.

Напомним, в 2025 году председательство в Организации тюркских государств перешло от Казахстана Кыргызстану.