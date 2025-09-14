ОТГ направит свой флаг в космос
Организация Тюркских государств направит свой флаг в космос. Об этом журналистам сообщил генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев по итогам прошедшей в Бишкеке IV встречи секретарей Советов безопасности стран-членов ОТГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.
Как отметил Кубанычбек Омуралиев, ОТГ — это уникальная организация, которая основана на тысячелетней истории, культуре и наследии тюркского мира.
— В рамках Организации были созданы более 40 платформ, включая внешнюю политику, торговлю, экономику, сельское хозяйство, туризм и даже космос. Мы в скором времени направим в космос флаг ОТГ как символ единства тюркского мира, — сказал генсек.
Ранее в Бишкеке прошло VI Заседание Совета глав мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств.
Также сообщалось, что ученые тюркских стран утвердили рабочий план единой исторической монографии.
Напомним, в 2025 году председательство в Организации тюркских государств перешло от Казахстана Кыргызстану.