Отец Димаша Кудайбергена награжден орденом «Парасат»

Награждение состоялось в честь Дня работников культуры и искусства. Награду руководителю творческого центра «ДимашАли», композитору, продюсеру и музыканту Канату Айтбаеву вручила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева.

Орден «Парасат» присужден за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за поддержку и продвижение казахстанского музыкального творчества.

Канат Айтбаев также известен как отец казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена. Ранее он не смог присутствовать на торжественной церемонии награждения по личным обстоятельствам.

Напомним, ранее сообщалось, что сын композитора Димаш Кудайберген прилетел в Кокс-Базар (Бангладеш) с гуманитарной миссией.