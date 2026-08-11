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    Отель RIXOS в Бурабае привлекли к ответственности за запуск фейерверка

    Департаментом по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области приняты меры в отношении лиц, нарушивших требования пожарной безопасности на территории природной зоны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС региона.

    Отель RIXOS в Бурабае привлекли к ответственности за запуск фейерверка
    Фото: magnific.com/ИИ

    На прилегающей территории к ГНПП «Бурабай», а именно на территории отеля «RIXOS LAKE BOROVOE» был осуществлен запуск пиротехнических изделий.

    Видеоролик, на котором запечатлен фейерверк в лесной зоне, вызвал широкий резонанс в социальных сетях.

    За нарушение требований пожарной безопасности, выразившееся в разрешении на запуск пиротехнических изделий (салютов) в ветреную погоду в пожароопасный период, собственник отеля «RIXOS LAKE BOROVOE», а также организация, осуществившая запуск пиротехнических изделий, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 410 КоАП РК.

    ДЧС Акмолинской области напоминает: в пожароопасный период необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать использования открытого огня и пиротехнических изделий в местах, где это может создать угрозу возникновения пожара. Ответственное отношение к требованиям безопасности — залог сохранения природы, имущества и жизни людей.

    Ранее 47 лесных пожаров зарегистрировали в Казахстане за неделю.

    В июле 75 тонн воды сбросили с вертолета при тушении пожара на горе Бурабай.

    Салюты Нацпарк Бурабай Регионы Казахстана Штрафы Акмолинская область Бурабай
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор