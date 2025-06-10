Отечественные ученые разрабатывают лекарство для тяжелых онкобольных
В Казахстане продолжаются клинические испытания отечественного противоопухолевого препарата, предназначенного для пациентов с четвёртой стадией рака. Об этом сообщил директор Казахского Научно-исследовательского института онкологии и радиологии Ербол Бекмухамбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, клинические исследования проходят на базе двух учреждений – КазНИИОиР и Национального научного онкологического центра.
– Любая стабилизация процесса — это положительный эффект. Когда соберём полный клинический материал, мы обязательно расскажем об этом. Эта фаза испытаний точно будет проводиться до конца года, уже потом увидим результаты в полной мере, – отметил Ербол Бекмухамбетов.
Разработка отечественного препарата ведется в рамках расширения доступности инновационного лечения для онкопациентов в стране.
Ранее Е.Бекмухамбетов сообщил, что женщины в Казахстане болеют раком чаще, чем мужчины.
Кроме этого, стало известно, что в Казахстане откроют ещё 5 ПЭТ-центров для ранней диагностики рака.