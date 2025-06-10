Отечественные ученые разрабатывают лекарство для тяжелых онкобольных

По его словам, клинические исследования проходят на базе двух учреждений – КазНИИОиР и Национального научного онкологического центра.

– Любая стабилизация процесса — это положительный эффект. Когда соберём полный клинический материал, мы обязательно расскажем об этом. Эта фаза испытаний точно будет проводиться до конца года, уже потом увидим результаты в полной мере, – отметил Ербол Бекмухамбетов.

Разработка отечественного препарата ведется в рамках расширения доступности инновационного лечения для онкопациентов в стране.

Ранее Е.Бекмухамбетов сообщил, что женщины в Казахстане болеют раком чаще, чем мужчины.

Кроме этого, стало известно, что в Казахстане откроют ещё 5 ПЭТ-центров для ранней диагностики рака.