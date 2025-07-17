Отдельные страны Евросоюза отказываются от закупок американского оружия для Украины

Как пишет немецкая DW: Париж отказался от плана, который обсуждался между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и Дональдом Трампом в Вашингтоне 14 июля.

В рамках этой схемы НАТО планирует закупить у США современное вооружение, включая системы ПВО.

Франция отказалась присоединиться к плану из-за призывов президента Эмманюэля Макрона к европейским странам укреплять собственную оборонную промышленность за счет закупок вооружений европейского производства.

Как пишет Politico, Франция также сталкивается с бюджетными ограничениями и ростом расходов на оборону на фоне более широкого экономического давления.

Италия, тем временем, заняла аналогичную позицию. По данным La Stampa, итальянские власти исключили возможность прямых закупок американского оружия, ссылаясь на финансовые ограничения и ориентацию страны на другие технологические системы, такие как итальяно-французский зенитный ракетный комплекс SAMP/T, уже поставленный на Украину.

Источники в министерстве обороны Италии подчеркнули, что это решение не следует рассматривать как отсутствие поддержки Украины, а скорее как призыв к изучению альтернативных путей внесения вклада в более широкие усилия.

По данным La Stampa, Италия в настоящее время рассматривает запрос НАТО о поддержке логистической транспортировки американского оружия — по воздуху, железной дороге или морю — и дала понять, что не «уклонится» от участия. Конкретный характер и масштаб участия Италии пока не определены.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп заявил о поставках большого количества оружия Украине через НАТО.