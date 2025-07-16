США начали поставлять оружие Украине

— Ракеты Patriot уже поставляются. Мы спасаем от 5000 до 6000 солдат в неделю. Это российские и украинские солдаты, — заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал новое соглашение выгодным для Соединённых Штатов, хотя и не раскрыл подробностей о том, как оно будет реализовано, передает The New York Times.

— Это очень важная сделка, которую мы заключили. Есть очень богатые страны, которые покупают лучшее оборудование в мире, и у нас есть лучшее оборудование в мире, — сообщил Дональд Трамп.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что по крайней мере восемь стран НАТО готовы заплатить за оружие, и похвалил Трампа за помощь Украине в получении «того, что ей нужно».

— Но вы же хотите, чтобы за это заплатили европейцы, и это совершенно логично, — заявил Марк Рютте.

Во вторник Трамп заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки ракет большой дальности в Украину.

Также, Трамп и Рютте заявили, что в рамках новой сделки Украина получит дополнительные системы ПВО Patriot американского производства.

Германия предложила купить две системы, а Норвегия — третью. По словам Трампа, одна неназванная страна готова продать 17 своих комплексов Patriot, поскольку «они ей не понадобятся». Возможно, речь идёт о 17 пусковых установках Patriot, которые американская компания Raytheon в 2020 году согласилась продать Швейцарии.

Сколько денег это принесет Соединенным Штатам?

Производство одной батареи Patriot обходится примерно в $1 млрд, в зависимости от модели, а ракеты-перехватчики стоят около $3,7 млн за штуку. Стоимость ракет JASSM составляет около $1,5 млн за единицу. Стоимость ракет ATACMS составляет не менее $1 млн за штуку.

Ранее сообщали, что Владимир Зеленский выразил благодарность Трампу за его готовность поддержать Украину.