Зеленский сообщил об «очень хорошем» разговоре с Трампом
Глава Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за его готовность поддержать Украину, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
— Я разговаривал с Президентом США Дональдом Трампом. Это был очень хороший разговор. Спасибо вам за готовность поддержать Украину и продолжить совместную работу, чтобы остановить убийства и установить прочный и справедливый мир, — написал Владимир Зеленский в Х.
Зеленский сообщил, что Трамп поделился подробностями его встречи с генеральным секретарём НАТО.
— Мы готовы работать настолько продуктивно, насколько это возможно, для достижения мира. Мы договорились чаще общаться по телефону и координировать наши шаги в будущем. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка! — заявил Владимир Зеленский.
Ранее Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине.