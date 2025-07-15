Зеленский сообщил об «очень хорошем» разговоре с Трампом

— Я разговаривал с Президентом США Дональдом Трампом. Это был очень хороший разговор. Спасибо вам за готовность поддержать Украину и продолжить совместную работу, чтобы остановить убийства и установить прочный и справедливый мир, — написал Владимир Зеленский в Х.

Зеленский сообщил, что Трамп поделился подробностями его встречи с генеральным секретарём НАТО.

— Мы готовы работать настолько продуктивно, насколько это возможно, для достижения мира. Мы договорились чаще общаться по телефону и координировать наши шаги в будущем. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка! — заявил Владимир Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине.