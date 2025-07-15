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    10:05, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Зеленский сообщил об «очень хорошем» разговоре с Трампом

    Глава Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за его готовность поддержать Украину, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Зеленский
    Фото: X/ @ZelenskyyUa

    — Я разговаривал с Президентом США Дональдом Трампом. Это был очень хороший разговор. Спасибо вам за готовность поддержать Украину и продолжить совместную работу, чтобы остановить убийства и установить прочный и справедливый мир, — написал Владимир Зеленский в Х.

    Зеленский сообщил, что Трамп поделился подробностями его встречи с генеральным секретарём НАТО.

    — Мы готовы работать настолько продуктивно, насколько это возможно, для достижения мира. Мы договорились чаще общаться по телефону и координировать наши шаги в будущем. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка! — заявил Владимир Зеленский.

    Ранее Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине.

    Теги:
    Украина США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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