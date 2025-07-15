Трамп анонсировал поставки американского оружия Украине

Такое заявление президент США сделал в Белом доме во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам Трампа, оружие стоимостью «миллиарды долларов» будет производиться оборонной промышленностью США и финансироваться европейскими странами.

— Сегодня мы заключили соглашение, по которому будем поставлять им оружие, а они за него заплатят. США не получат никаких платежей, — сказал Трамп. — Мы его не покупаем, но будем производить, а они за него заплатят, — добавил глава Белого дома.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, назвал сделку «действительно крупной» и заявил, что «европейцы активизируются».

— Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов, — сказал он.

Также Марк Рютте заявил, что находится на связи со «многими странами», которые намерены присоединиться к этому соглашению.

Ранее мы писали, что во время встречи с генсеком НАТО Трамп пригрозил РФ санкциями, если за 50 дней не будет сделки относительно урегулирования российско-украинского конфликта.