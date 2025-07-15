РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:17, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп анонсировал поставки американского оружия Украине

    Дональд Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине, передает Kazinform со ссылкой на ABC News.

    США и Украина
    Фото: aa.com.tr

    Такое заявление президент США сделал в Белом доме во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам Трампа, оружие стоимостью «миллиарды долларов» будет производиться оборонной промышленностью США и финансироваться европейскими странами.

    — Сегодня мы заключили соглашение, по которому будем поставлять им оружие, а они за него заплатят. США не получат никаких платежей, — сказал Трамп. — Мы его не покупаем, но будем производить, а они за него заплатят, — добавил глава Белого дома.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, назвал сделку «действительно крупной» и заявил, что «европейцы активизируются».

    — Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов, — сказал он.

    Также Марк Рютте заявил, что находится на связи со «многими странами», которые намерены присоединиться к этому соглашению.

    Ранее мы писали, что во время встречи с генсеком НАТО Трамп пригрозил РФ санкциями, если за 50 дней не будет сделки относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

    Теги:
    Украина Америка НАТО США Оружие
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают