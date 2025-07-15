Трамп пригрозил РФ санкциями, если за 50 дней не будет сделки по Украине
Вашингтонская администрация намерена ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Мы очень-очень недовольны ими (российской стороной) и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами. Я думал, что у нас будет сделка два месяца назад, — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.
Напомним, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине.