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    20:54, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп пригрозил РФ санкциями, если за 50 дней не будет сделки по Украине

    Вашингтонская администрация намерена ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп
    Фото: Anadolu

    — Мы очень-очень недовольны ими (российской стороной) и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами. Я думал, что у нас будет сделка два месяца назад, — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. 

    Напомним, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине.

    Теги:
    Украина Мировые новости Россия США Дональд Трамп
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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