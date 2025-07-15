Трамп пригрозил РФ санкциями, если за 50 дней не будет сделки по Украине

— Мы очень-очень недовольны ими (российской стороной) и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами. Я думал, что у нас будет сделка два месяца назад, — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.