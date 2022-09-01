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    16:45, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Отчисления из Нацфонда на счета детей будут направлены на жилье и образование - пресс-секретарь Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как минимум 3 тыс. долларов США будет накоплено на индивидуальном счете каждого казахстанского ребенка к 18 годам. Об этом Facebook сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

    «Глава государства в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50 % от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия.

    Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

    По расчетам Национального банка и Правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тыс. детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тыс. долларов», - написал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.


    Теги:
    Общество Президент Казахстана Год детей Главная Президент
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