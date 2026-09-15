Отбасы банк запросил досрочный транш по программе «Умай»

Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя АО «Отбасы банк» Жансултан Матай.

— У нас 31 августа стартовала программа «Умай» и было принято 855 заявок от участниц. Все они получили предварительное одобрение. Теперь у них есть время для поиска квартир и оформления кредита. Я хотел бы отметить, что средняя сумма запрашиваемого займа среди участниц программы «Умай» — 23,4 миллиона теңге. Самой молодой участнице — 18 лет. Самой старшей — 63 года, — сказал Жансултан Матай.

Он также напомнил, что средства для реализации этой программы предоставил Азиатский банк развития.

— АБР заранее перечислил Отбасы банку первый транш в размере 9 млрд теңге. Учитывая высокую активность со стороны казахстанских женщин, Отбасы банк обратился в АБР с просьбой о досрочном выделении второго транша. Всего на программу предусмотрено 90 млрд теңге. Требования к участникам пока не меняются, — сообщил зампред фининститута.

Ранее стало известно о том, сколько составила средняя сумма займа по программе «Умай».