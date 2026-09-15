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    Отбасы банк запросил досрочный транш по программе «Умай»

    Отбасы банк прорабатывает вопрос о досрочном привлечении следующего транша по программе «Умай», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отбасы банк запросил досрочный транш по программе «Ұмай»
    Фото: Kazinform/ИИ

    Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя АО «Отбасы банк» Жансултан Матай.

    — У нас 31 августа стартовала программа «Умай» и было принято 855 заявок от участниц. Все они получили предварительное одобрение. Теперь у них есть время для поиска квартир и оформления кредита. Я хотел бы отметить, что средняя сумма запрашиваемого займа среди участниц программы «Умай» — 23,4 миллиона теңге. Самой молодой участнице — 18 лет. Самой старшей — 63 года, — сказал Жансултан Матай.

    Он также напомнил, что средства для реализации этой программы предоставил Азиатский банк развития.

    — АБР заранее перечислил Отбасы банку первый транш в размере 9 млрд теңге. Учитывая высокую активность со стороны казахстанских женщин, Отбасы банк обратился в АБР с просьбой о досрочном выделении второго транша. Всего на программу предусмотрено 90 млрд теңге. Требования к участникам пока не меняются, — сообщил зампред фининститута.

    Ранее стало известно о том, сколько составила средняя сумма займа по программе «Умай».

    Ипотека Отбасы банк Женщины Жилье Покупка жилья
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор