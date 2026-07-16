Отбасы банк, первичный рынок и лимиты: в Казахстане изменились правила финансирования жилья

Министр промышленности и строительства приказом от 10 июля 2026 года внес изменения в Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета, средств местных бюджетов и выпуска государственных ценных бумаг. Документ вводится в действие с 15 июля, передает корреспондент Kazinform.

Согласно изменениям, обновлен порядок предоставления средств местных бюджетов на строительство, приобретение и реконструкцию арендного жилья.

Теперь местные исполнительные органы смогут финансировать строительство, приобретение или реконструкцию арендного жилья для пополнения коммунального жилищного фонда. При этом жилье должно соответствовать требованиям не ниже IV класса комфортности.

Для Астаны, областей и городов республиканского значения стоимость одного квадратного метра жилья, финансируемого за счет местного бюджета, будет определяться в размере до 100% укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС), утверждаемых для каждого региона. Для расчета целевого показателя одной квартиры принята средняя площадь в 60 квадратных метров.

Приобретение жилья в реконструированных многоквартирных домах допускается по цене не выше 60% стоимости строительства нового жилья. Вместе с тем предусмотрена возможность отклонения от установленных ценовых параметров с учетом фактической рыночной стоимости.

Изменениями также закреплено, что приобретение жилья допускается только на первичном рынке — в уже введенных в эксплуатацию домах либо в объектах долевого строительства. Кроме того, разрешено приобретать малоэтажные дома, построенные индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, если они введены в эксплуатацию не более двух лет назад.

Документ устанавливает ограничение: в одном многоквартирном доме государство сможет приобрести не более 50% квартир.

Отдельные нормы посвящены развитию социальной инфраструктуры. Местные исполнительные органы смогут финансировать строительство на первых этажах жилых домов объектов социального назначения — детских садов, мини-центров, медицинских организаций и других учреждений. При этом коммерческие помещения будут строиться за счет частных застройщиков.

Также запрещается передавать частным застройщикам земельные участки, обеспеченные инженерно-коммунальной инфраструктурой за счет бюджетных средств, если они предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Правила уточняют порядок финансирования проектов за счет государственных ценных бумаг. Стоимость одного квадратного метра жилья также будет определяться в пределах 100% УПСС, а расходы сверх установленного лимита будут покрываться из местных бюджетов.

Кроме того, заявления на получение займов для приобретения кредитного жилья, построенного местными исполнительными органами, будут подаваться через личный кабинет на платформе Отбасы банка. Отбор участников будет проводиться по дате постановки на учет нуждающихся в жилье, а при совпадении даты — по времени подачи заявления.

Приобретенное или построенное местными исполнительными органами жилье с правом приватизации будет предоставляться в аренду гражданам Казахстана и кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилье в единой республиканской электронной базе и системе «Центр обеспечения жилищем».

Приказ вступает в силу 15 июля 2026 года.

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