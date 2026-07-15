Ипотека без официального дохода: что изменится в Казахстане с 2027 года

О том, как казахстанцы без официального дохода могут оформить ипотеку, в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly рассказала эксперт по жилищным вопросам Толганай Баешева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, начиная с февраля 2027 года в связи с ужесточением требований к подтверждению источников дохода гражданам, не имеющим официального трудоустройства, станет сложнее оформить ипотечный заем.

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— Получить ипотеку без подтверждения источника дохода станет сложнее с февраля следующего года. А в текущем году для них никаких изменений нет. К примеру, если вы являетесь фрилансером, то есть у вас нет официального дохода, у вас есть возможность оформить ипотеку, показав регулярные переводы, поступающие на ваш счет, и доказав таким образом эти свои доходы, — сказала Толганай Баешева.

Как отмечает эксперт, банки обращают внимание не только на официальную заработную плату гражданина, но и на систематические денежные поступления на его счет.

В связи с этим гражданам, получающим неофициальные доходы, важно вести все свои финансовые операции прозрачно, чтобы иметь возможность подтвердить стабильность своего заработка.

По мнению специалиста, несмотря на то, что для граждан без официальной работы возможность получения ипотеки сохраняется, требования к подтверждению доходов в дальнейшем будут только ужесточаться.

Стоит отметить, что на сегодняшний день доля льготной ипотеки в Казахстане достигла 85%.