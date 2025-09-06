От железной руды до золота: чем богата Костанайская область

Не только железная руда

Как рассказали в Министерстве промышленности и строительства РК, Костанайская область — это один из ведущих минерально-сырьевых регионов страны. Здесь сосредоточены крупнейшие в Казахстане запасы железной руды (Сарбайское, Соколовское, Качарское, Лисаковское месторождения). Кроме того, область является центром бокситодобычи (Западно-, Центрально- и Восточно-Торгайские районы).

— Здесь добываются никель-кобальтовые руды, золото, уголь, асбест, строительные материалы, глины, известняк и стекольный песок. Эксплуатируются 7 золотых месторождений, ведется разведка еще на 9 перспективных участках, — сообщили в министерстве на официальный запрос редакции.

Богат регион и водой: на учете состоят 386 месторождений подземных вод с запасами свыше 1 млн кубометров в сутки, что полностью покрывает текущие и перспективные потребности региона.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Надолго ли хватит?

Перспективы следующие: по последним данным, запасы железной руды составляют 22,7 млрд тонн (обеспеченность — около 1000 лет). Бокситов — содержится чуть меньше — 267,42 млн тонн с обеспеченностью 65 лет.

Что касается остальных металлов, то резервы здесь такие: золото — 180,6 тонны (добыто 4,3 тонны в 2023 году), никель — 1,07 млн тонн, кобальт — 143,9 тыс. тонн и серебро — 95 тонн. Кроме того, имеются небольшие запасы меди, вольфрама и молибдена. Есть даже уголь, запасы которого, по данным Министерства, составляют 7,5 млрд тонн.

В центральной части региона продолжаются проекты по глубинному картированию масштаба 1:200 000 (20,8 тыс. кв. км). Работы начались в 2024 году и завершатся в 2026-м. Их цель — выявление новых рудных районов и перспективных участков по цветным, редким и драгоценным металлам, углю.

В 2026 году запланированы 3D-сейсморазведочные работы в Северо-Торгайском осадочном бассейне для оценки перспектив углеводородов.

Привлечение инвестиций

Деятельность в сфере недропользования регулируется Кодексом РК «О недрах и недропользовании». В ведомстве рассказали, что применяется принцип «первый пришел — первый получил», что снижает административные барьеры. Все процедуры лицензирования полностью оцифрованы через платформу Minerals.e-qazyna.kz.

— По Костанайской области выдано 113 лицензий на разведку и 17 на добычу. Планируется проведение электронного аукциона по свободным участкам. Возможны налоговые преференции для повышения инвестиционной привлекательности, — говорится в ответе Минпрома.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Перспективные виды сырья

Особое внимание уделяется месторождениям никеля и кобальта, которые востребованы в мировой металлургии и производстве аккумуляторов.

Костанайская область также остается важным золотодобывающим регионом (7 действующих и 9 разведочных месторождений).

Основу промышленности по-прежнему составляют железная руда и бокситы. Для их рационального использования до 2027 года предусмотрен комплекс мероприятий — это расширение геологоразведки, вовлечение новых месторождений и повышение эффективности добычи.

О том, какие перспективы складываются у горнодобывающей промышленности в Казахстане — можно прочитать здесь.

Также Kazinform писал на сколько лет хватит золота и меди в стране.