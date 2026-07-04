От выпускника до аксакала: что думают жители Шымкента о новой Конституции

Основной Закон закрепил изменения в системе государственного управления, усилил гарантии защиты прав и свобод граждан и определил дальнейшие ориентиры развития страны. Корреспондент агентства Kazinform поговорил с жителями Шымкента разных поколений и профессий, чтобы узнать, какие конституционные реформы они считают наиболее важными для себя, своих семей и будущего Казахстана.

Выпускник школы-гимназии № 1 Шымкента Егор Курносов планирует связать свою жизнь с юриспруденцией. Он является двукратным серебряным призером республиканской олимпиады по немецкому языку и вице-чемпионом Национального дебатного турнира Министерства просвещения.

Егор увлекается политическим устройством разных стран и занимается научными проектами по основам права. Победу на республиканском конкурсе ему принесла работа, в которой он сопоставил правовые институты Казахского ханства с англосаксонской и романо-германской правовыми системами. Основной Закон страны будущий юрист изучал с особым интересом.

Фото: личный архив Е. Курносова

— Я считаю, что в новой Конституции прописано большое количество норм, помогающих Казахстану двигаться по пути последовательного демократического развития. Важно, что реформы реализуются без резких и непродуманных шагов, через постепенные институциональные изменения. Одним из самых заметных изменений стало преобразование законодательной ветви власти. Объединение двух палат в один высший представительный орган — Курултай — это логичное решение для унитарного государства. Ранее у обывателей возникали сложности с пониманием разграничения функций между Сенатом и Мажилисом. Теперь структура Парламента становится прозрачной и понятной. Кроме того, сам термин «Курултай» обладает исторической ценностью и близок нашей культуре. Это повысит авторитет органа, в котором представители всех регионов смогут напрямую влиять в принятии важных для страны решений, — считает Егор Курносов.

Алексей Клименко почти всю жизнь проработал в геологоразведке. В должности главного механика он отвечал за исправность тяжелой техники и уверен, что порядок в стране, как и на производстве, начинается с ответственности каждого человека за свое дело.

Фото: Татьяна Корякина

— На производстве, особенно в геологоразведке, все держится на дисциплине и честном отношении к делу. Если каждый рабочий выполняет свои обязанности на совесть, то и техника не подведет, и люди будут в безопасности. Мне близок подход, при котором в новой Конституции четко закреплены принципы верховенства закона, порядка и уважения к человеку труда. Для нас, людей рабочих профессий, очень важно, что государство гарантирует безопасные условия, справедливое вознаграждение и социальную защиту. Когда права простого труженика надежно защищены законом, тогда и на предприятиях будет стабильность, и у каждого появится уверенность в завтрашнем дне, — делится мнением Алексей Клименко.

Более сорока лет Раиса Мухтарова проработала поваром. За эти годы она успела обучить востребованной профессии десятки молодых практикантов. По ее словам, ценность любого закона определяется тем, насколько он помогает людям в повседневной жизни.

— В новой Конституции мне особенно близки положения о защите семьи, материнства и детства. Важно и то, что государство закрепило гарантии минимального размера пенсий и заработной платы, обязательного среднего образования. Мы, старшее поколение, хотим мира и порядка, чтобы наши дети и внуки могли спокойно учиться, работать и уверенно строить свое будущее, — говорит Раиса Мухтарова.

Фото: Татьяна Корякина /Kazinform

Многолетняя служба сформировала профессиональный взгляд Альфии Ахмеджановой на вопросы безопасности государства. Почетный ветеран МВД Республики Казахстан, офицер-корреспондент Национальной гвардии и майор запаса считает, что особое значение в новой Конституции имеют положения, касающиеся защиты Отечества и ответственности граждан перед страной.

— В статье 39 новой Конституции говорится: «Защита Республики Казахстан — священный долг и обязанность каждого ее гражданина». Для человека, который многие годы посвятил службе, эти слова имеют особое значение. В тексте Основного закона страны подчеркивается необходимость защищать страну, соблюдать закон, уважать права и обязанности граждан. Для военных это означает укрепление правового поля и повышение ответственности за безопасность и оборону. Мы, военнослужащие, защитники Отечества, полностью поддерживаем изменения, которые усиливают суверенитет, национальную безопасность и правовой статус Вооруженных Сил, всех воинских формирований страны. В целом, новая Конституция воспринимается нами как шаг к модернизации и укреплению институциональной базы Казахстана, что, безусловно, находит положительный отклик среди военных, учитывая их роль в обеспечении стабильности. Уверена, что эти изменения усиливают внимание к национальной безопасности, подчеркивая ее комплексный, системный характер, необходимость защиты интересов государства и общества от различных угроз, — отмечает Альфия Ахмеджанова.

Фото: личный архив А.Ахмеджановой

Особое значение в обсуждении конституционных реформ имеет мнение Совета старейшин. Член президиума Шымкентского городского Совета ветеранов и председатель совета аксакалов ассоциации «Достык» узбекских этнокультурных центров Казахстана Арипджан Халназаров многие годы занимался экономикой и общественной деятельностью. Сегодня, опираясь на богатый жизненный опыт, он оценивает новую Конституцию прежде всего с точки зрения преемственности, общественного согласия и будущего страны.

— Я родился в Шымкенте в 1949 году, вместе с супругой мы вырастили пятерых детей, сегодня у нас уже 18 внуков и четыре правнука. Поэтому любую государственную реформу я оцениваю прежде всего по тому, какой след она оставит будущим поколениям. В новой Конституции закреплен один из важнейших принципов — земля и ее недра принадлежат народу, государство осуществляет право собственности от его имени. Для меня это прочная основа дальнейшего развития экономики страны и аграрного сектора. Особое значение имеет и закрепление однократного семилетнего срока полномочий Президента, которое создает условия для политической стабильности. Я 16 лет работал в Ассамблее народа Казахстана и хорошо понимаю, насколько важно сохранять общественное согласие. Поэтому считаю своевременным создание нового высшего консультативного органа — Қазақстан Халық кеңесі, который объединит представителей общественных организаций, этнокультурных объединений, общественных советов и маслихатов. Такой формат позволит укрепить диалог между государством и обществом и расширит участие граждан в обсуждении важных для страны вопросов. Конституция — это не только свод правовых норм, она определяет, каким будет Казахстан через десятилетия. Мы обязаны сохранить единство, уважение к закону и ответственность перед будущими поколениями, чтобы наши дети и внуки жили в сильном, справедливом, защищенном и благополучном государстве, — подчеркивает Арипджан Халназаров.

Фото: личный архив А.Халназарова

Напомним, 1 июля 2026 года в Казахстане вступила в силу новая Конституция, принятая на Общенациональном референдуме. С полным текстом Основного закона страны можно ознакомиться по ссылке.