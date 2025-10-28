От Талшика до признания страны: история акмолинского педагога-новатора

Для своих воспитанников она не просто учитель английского языка. Она —проводник в большой мир знаний, вдохновения и возможностей.

Гаухар Шапенова выросла в поселке Талшик тогда еще Кокчетавской области. Здесь же окончила среднюю школу. С раннего детства она, как и многие девочки того времени, мечтала стать учителем.

Но выбор именно английского языка был неслучаен: старший брат, увлечённый изучением иностранных языков, невольно передал ей это стремление.

— После уроков, приходя домой, он учил английский и отрабатывал его со мной. У него тоже была тяга к языкам. После школы я приехала поступать в Кокшетау на иностранное отделение. Специальность — учитель английского и немецкого языков. Окончила университет, с тех пор и работаю в школе вот уже 34 года, — поделилась Гаухар Кабдешовна.

Первая работа была в родной Талшикской средней школе «Бестерек», затем годы преподавания в Степногорске и, наконец, Кокшетау, где она трудилась учителем и заместителем директора по иностранным языкам.

Фото: из личного архива

— Ученики меняются с каждым годом. Меняется время, появляется все больше новых технологий. Мне кажется, что сейчас с детьми работать даже легче, потому что они сейчас совершенно другие. Они интересуются не только уроками и школой, они интересуются миром. Дети очень мотивированные, подкованные, учатся с интересом. Да и ресурсов больше, доступа к информации больше. Не меняется только одно — интерес учеников к знаниям. Особенно английский язык вдохновляет их на успешное будущее, — отмечает педагог.

Как считает Гаухар Шапенова, настоящий учитель должен постоянно работать над собой, учится, участвовать в конкурсах, быть в курсе последних тенденций и технологий.

Когда в Казахстане начали внедрять программу трехъязычия, она разработала уникальный курс CLIL COURSE, объединивший английский язык с предметным обучением. Это был настоящий вызов времени.

Именно с этим курсом в 2015 году она стала обладателем «Золотого сертификата» V Международного фестиваля педагогических инновационных идей, в котором участвовали педагоги стран СНГ.

Ее авторские программы становились победителями на областных и республиканских конкурсах. Курсы «Critical reading and writing» — ее авторская программа обучения английскому через чтение и письмо.

Это целая школа критического мышления. Ученики под ее руководством учатся анализировать тексты, выстраивать аргументы и смотреть на мир шире.

За свой труд Гаухар Шапенова удостоена множества наград. Она победитель областного и республиканского конкурсов «Лучшая авторская программа», награждена нагрудным знаком «Лучший работник сферы образования», а также дипломами I степени Национального инновационного научно-исследовательского центра Bilim-orkenieti.

Но самой большой наградой педагог считает успехи своих учеников. Среди ее воспитанников — призеры олимпиад и конкурсов. С особой гордостью она вспоминает ученицу Жанель Егинтаеву, которая выиграла грант на обучение в Венгрии по программе «Болашак».

Фото: из личного архива Гаухар Шапеновой

— Для меня самое главное — не только давать знания, но и быть проводником в мир новых возможностей, направлять своих учеников. Учитель сейчас — это, прежде всего, наставник. Главная его функция, конечно же, помогать детям ориентироваться в нашем современном мире, который постоянно меняется, учить школьников мыслить критически, быть всегда открытыми и уверенными в себе, — отмечает Гаухар Шапенова.

Коллеги ценят Гаухар Шапенову как профессионала, ученики — как мудрого наставника, а семья — как пример преданности делу.

Обе дочери педагога владеют английским, одна училась в Лондоне, другая продолжает обучение на переводчика. Это ещё одно подтверждение того, что любовь к языкам и знаниям в ее семье — своего рода традиция.

Ранее мы писали о том, что более 40 педагогов были награждены в Акмолинской области в свой профессиональный праздник.