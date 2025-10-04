Более 40 учителей награждены в преддверии праздника в Акмолинской области

Порядка 500 педагогов области, руководители организаций образования, подведомственных организаций, ветераны педагогического труда приняли участие в праздновании Дня учителя.

Поздравить педагогов региона прибыл аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: управление образования Акмолинской области

— Труд педагога — многогранная, ответственная и очень сложная работа. Во все времена обучение и воспитание были величайшей миссией. Каждый год в школы приходит около 500 молодых специалистов. Для их поддержки выделяются гранты, предоставляются рабочие места и жилье, реализуются такие программы, как «С дипломом в село», «Молодежная практика», «Первое рабочее место». Для того чтобы воспитывать по-настоящему прогрессивных учеников, педагог должен постоянно учиться и совершенствоваться. Сегодня в регионе есть немало талантливых, инициативных учителей, доказавших свое мастерство, — отметил в поздравительной речи Марат Ахметжанов.

Фото: управление образования Акмолинской области

Педагог дополнительного образования Атбасарского центра детско-юношеского творчества Ольга Шульгина заняла 1 место в конкурсе педагогов организаций дополнительного образования «Золотое сердце». Директор школы № 12 города Кокшетау Нариман Жылкыбай и директор школы № 1 села Красный Яр Тилеукен Ахметбеков стали обладателями второго места в IV республиканском дебатном турнире «Directors CAP». Аслан Манатов дважды — в 2020 и 2024 годах — становился победителем республиканского конкурса «Лучший психолог» и победителем III Международного фестиваля педагогического мастерства в Армении.

Благодаря акмолинским учителям талантливые ученики региона в текущем году завоевали 243 медали на международных и республиканских предметных олимпиадах и конкурсах, из них 57 — на международном уровне.

— В регионе немало педагогов, которые считают преподавание смыслом жизни. Труд учителей отмечается на государственном уровне: пятеро педагогов награждены орденом «Құрмет», один — званием «Герой труда Казахстана», девять — медалью «За трудовое отличие». Четырем учителям присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Казахстана», — добавил глава области.

Фото: управление образования Акмолинской области

Недавно, в Акорде двое педагогов региона получили государственные награды из рук Президента. Лектор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова Рашид Мусаибеков был награжден орденом «Парасат» и учитель школы-лицея имени Н. Смагулова Ерейментаусского района Оксана Забиякина — медалью «Ерен еңбегі үшін».

В регионе заметно увеличилось число известных педагогических династий. Особого уважения заслуживает династия Фаины Вергизовой из Зеренды, общий педагогический стаж которой насчитывается 186 лет. Девять детей и внуков продолжают ее дело.

Была отмечена и семья Камаш Дадетовой. Ее дочь Мариям Муканова проработала учителем начальных классов 44 года. Сейчас ее дело продолжают 12 внуков и правнуков, работающих в школах Степногорска.

Уважения достойна и семья атбасарца Мусайфа Халимаша, чьи семь дочерей пошли по стопам отца.

Из рук главы области 44 педагога, внесшие особый вклад в развитие сферы образования региона, были удостоены наград. За выдающиеся заслуги им были вручены нагрудные знаки «Еңбек ардагері», «Ы.Алтынсарин», «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері». Обладатели почетного звания «Педагогтің кәсіби міндеттерін үлгілі орындағаны үшін» получили сертификаты на сумму 3 млн 145 тыс. тенге, а почетного звания «Педагогтің адал еңбегі үшін» — сертификаты на 1 млн 966 тыс. тенге.

Всего на сегодняшний день в системе образования Акмолинской области трудится более 23 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Торжественное мероприятие завершил традиционный праздничный концерт с участием студентов и преподавателей музыкального колледжа имени Акана серэ.