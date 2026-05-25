От тактической медицины до БПЛА: в регионах прошли сборы для преподавателей НВП

По поручению министра обороны в областях Абай, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях прошли учебно-методические сборы для преподавателей начальной военной подготовки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

В сборах приняли участие около ста преподавателей НВП. Основное внимание было уделено актуализации содержания подготовки допризывной молодежи с учетом современных требований к военно-патриотическому воспитанию и изменения характера вооруженных конфликтов.

Педагогов ознакомили с обновленными нормами законодательства, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Как сообщила заместитель начальника департамента военного образования и науки Министерства обороны майор Людмила Перякина, в законодательство введено понятие «допризывная подготовка», а также установлено новое требование к преподавателям НВП — наличие стажа воинской службы.

Фото: Минобороны РК

По ее словам, занятия будут проводиться по обновленным учебникам с использованием современных симуляторов. В программу обучения включены беспилотные летательные системы, основы применения вооружения и военной техники, боеприпасы, медицинская и психологическая подготовка.

Фото: Минобороны РК

Практические занятия с участниками сборов проводили военнослужащие Сухопутных войск, обладающие опытом службы и современными военно-технологическими знаниями.

Фото: Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

— Программа сборов была сформирована с учетом актуальных вызовов и современных подходов к подготовке молодежи. Преподавателей ознакомили с особенностями ведения современных вооруженных конфликтов, вопросами тактической и огневой подготовки, методами применения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, ориентированием на местности, использованием средств индивидуальной защиты и элементами тактической медицины, — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане открыли онлайн-курсы для планирующих преподавать НВП военнослужащих.