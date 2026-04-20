    13:47, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    В Казахстане открыли онлайн-курсы для планирующих преподавать НВП военнослужащих

    Министерство обороны РК внедрило программу онлайн-переподготовки для военнослужащих, увольняемых в запас и планирующих преподавать начальную военную подготовку (НВП) в школах и колледжах, передает агентство Kazinform.

    Фото: МО РК

    Инициативу реализует департамент военного образования и науки в рамках обновленных правил по НВП.

    Обучение проходит в дистанционном формате, что позволяет военнослужащим получать педагогическую квалификацию без отрыва от службы. Как сообщили в ведомстве, к занятиям уже приступила первая группа слушателей.

    В курс включены основы педагогики и психологии, методика преподавания, а также современные подходы к военно-патриотическому воспитанию.

    Фото: МО РК

    По завершении обучения участникам выдадут сертификат установленного образца, который дает право преподавать начальную военную подготовку.

    По словам начальника департамента военного образования и науки полковника Мурата Олжабаева, переход на онлайн-формат расширяет возможности социальной адаптации военнослужащих и способствует их профессиональной реализации после службы.

    В Министерстве обороны отмечают, что работа по подготовке кадров для преподавания НВП будет продолжена. Программа направлена на укрепление связи между Вооруженными силами и системой образования, а также обеспечение учебных заведений квалифицированными преподавателями.

    Отметим, что в Казахстане изменили порядок преподавания НВП. С 1 сентября 2026 года начальная военная подготовка вводится как обязательная учебная дисциплина в организациях среднего, технического и профессионального образования. 

    Дамира Кеңесбай
