В Казахстане открыли онлайн-курсы для планирующих преподавать НВП военнослужащих

Инициативу реализует департамент военного образования и науки в рамках обновленных правил по НВП.

Обучение проходит в дистанционном формате, что позволяет военнослужащим получать педагогическую квалификацию без отрыва от службы. Как сообщили в ведомстве, к занятиям уже приступила первая группа слушателей.

В курс включены основы педагогики и психологии, методика преподавания, а также современные подходы к военно-патриотическому воспитанию.

По завершении обучения участникам выдадут сертификат установленного образца, который дает право преподавать начальную военную подготовку.

По словам начальника департамента военного образования и науки полковника Мурата Олжабаева, переход на онлайн-формат расширяет возможности социальной адаптации военнослужащих и способствует их профессиональной реализации после службы.

В Министерстве обороны отмечают, что работа по подготовке кадров для преподавания НВП будет продолжена. Программа направлена на укрепление связи между Вооруженными силами и системой образования, а также обеспечение учебных заведений квалифицированными преподавателями.

Отметим, что в Казахстане изменили порядок преподавания НВП. С 1 сентября 2026 года начальная военная подготовка вводится как обязательная учебная дисциплина в организациях среднего, технического и профессионального образования.