В Казахстане открыли онлайн-курсы для планирующих преподавать НВП военнослужащих
Министерство обороны РК внедрило программу онлайн-переподготовки для военнослужащих, увольняемых в запас и планирующих преподавать начальную военную подготовку (НВП) в школах и колледжах, передает агентство Kazinform.
Инициативу реализует департамент военного образования и науки в рамках обновленных правил по НВП.
Обучение проходит в дистанционном формате, что позволяет военнослужащим получать педагогическую квалификацию без отрыва от службы. Как сообщили в ведомстве, к занятиям уже приступила первая группа слушателей.
В курс включены основы педагогики и психологии, методика преподавания, а также современные подходы к военно-патриотическому воспитанию.
По завершении обучения участникам выдадут сертификат установленного образца, который дает право преподавать начальную военную подготовку.
По словам начальника департамента военного образования и науки полковника Мурата Олжабаева, переход на онлайн-формат расширяет возможности социальной адаптации военнослужащих и способствует их профессиональной реализации после службы.
В Министерстве обороны отмечают, что работа по подготовке кадров для преподавания НВП будет продолжена. Программа направлена на укрепление связи между Вооруженными силами и системой образования, а также обеспечение учебных заведений квалифицированными преподавателями.
Отметим, что в Казахстане изменили порядок преподавания НВП. С 1 сентября 2026 года начальная военная подготовка вводится как обязательная учебная дисциплина в организациях среднего, технического и профессионального образования.