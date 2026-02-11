От сырьевой модели к экономике знаний: что закрепляет проект новой Конституции РК

Как отметил спикер, работа над поправками велась в формате широкого общественного диалога с привлечением представителей регионов, экспертного сообщества и институтов гражданского общества. По его словам, через специально созданную платформу поступили тысячи предложений от граждан, которые были систематизированы и обобщены.

— На обсуждение были привлечены представители регионов, эксперты и гражданское сообщество. Через целую платформу мы получили тысячи предложений, которые внимательно рассмотрели и обобщили. По сути, речь идёт о новом уровне диалога власти с обществом, когда общественное участие становится фактором устойчивости решений и роста национального доверия, — подчеркнул Айдарбек Ходжаназаров.

Он акцентировал внимание на том, что представленный проект не является копированием зарубежных моделей. По его словам, при подготовке документа изучался международный опыт и проводились консультации с профессиональными сообществами, однако итоговый текст стал результатом самостоятельного выбора.

— Да, мы изучали международную практику и консультировались с профессиональными сообществами, но итоговый текст — результат самостоятельного выбора. Он отражает ценностную основу нашего общества, сохраняет связь с историческим опытом и учитывает новые вызовы. Это суверенное решение, сформированное в рамках собственной управленческой парадигмы, — отметил депутат.

В ходе выступления особое внимание было уделено усилению конституционных гарантий прав и свобод человека. Как подчеркнул председатель партии Respublica, в проекте чётко закрепляется положение о том, что носителем суверенитета и источником государственной власти является народ.

— Усилен акцент на приоритете прав и достоинства человека. Чётко закрепляется, что носителем суверенитета и источником власти является народ. Тем самым формируется прочный нормативный фундамент, усиливающий эффективность управления и предотвращающий кризисы, — сказал он.

Спикер также напомнил, что в числе неизменных основ остаются независимость, унитарность и территориальная целостность государства, что обеспечивает преемственность и предсказуемость государственной политики.

Отдельный блок изменений касается стратегических ориентиров развития страны. По словам Айдарбека Ходжаназарова, Конституция закрепляет приоритет образования, науки, культуры и инноваций, отражая переход от сырьевой модели к экономике, основанной на человеческом капитале.

Кроме того, в условиях цифровой трансформации впервые на конституционном уровне закрепляются гарантии защиты прав граждан в цифровой среде, включая защиту персональных данных. По его мнению, это усиливает верховенство права и формирует современную правовую архитектуру.

Говоря о реформе системы государственного управления, депутат сообщил, что проект предусматривает совершенствование институциональной структуры представительной власти, усиление контрольных функций парламента и повышение политической ответственности перед обществом. Эти меры, по его оценке, направлены на повышение эффективности государственного управления и укрепление доверия к институтам.

— Предлагаемые изменения не разрывают связь с пройденным путём. Напротив, они обеспечивают функциональную преемственность, позволяя сохранить устойчивость системы при ее обновлении, — подчеркнул он.

Подводя итог, Айдарбек Ходжаназаров заявил, что новая Конституция рассматривается как стратегический документ долгосрочного действия.

— Новая Конституция — это не просто правовой документ, это инструмент обновления институтов, рассчитанный на долгий период. Мы формируем основу для сильного, сплочённого и устойчивого государства, где соответствие полномочий и ответственности становится стратегическим принципом, а интересы общества — нормой, а не исключением, — заключил депутат.

Напомним, на сегодняшний день Конституционная комиссия на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.