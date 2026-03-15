От Правительства до руководителей ведомств — кадровые назначения за неделю

Распоряжением Главы государства на минувшей неделе Снежанна Имашева была назначена Уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан — заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Снежанна Имашева родилась 20 апреля 1981 года в Западно-Казахстанской области. Окончила Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2001). В разные годы работала специалистом розничного кредитования Аксайского филиала ОАО «Банк Туран Алем» (08.2001-09.2001), помощником нотариуса (10.2001-07.2003), юрисконсультом ТОО «Жаик Холдинг» (08.2003-04.2005), юрисконсультом, начальником службы сбыта ТОО «Аксайэнерго» (05.2005-09.2011), генеральным директором ТОО «Батыс Энергоресурсы» (09.2011-03.2016). Депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии «Нұр Отан», Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК (с 24.03.2016), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (14.01.01.19.2021.2023), Член депутатской группы «Жаңа Қазақстан» (02.01.19.2022.2023), депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО «Партия „AMANAT“ (с 28.03.2023), Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (с 29.03.2023).

Роман Скляр вошел в Совет директоров ERG. Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 27 февраля 2026 года № 135, согласно которому Скляру Роману Васильевичу — первому заместителю Премьер-министра Республики Казахстан и Такиеву Мади Токешовичу — министру финансов РК разрешено входить в состав Совета директоров компании «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» (Люксембург).

Роман Скляр заменил в Совете директоров компании Серика Жумангарина.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Eurasian Resources Group S.a.r.l. (ERG) — ведущая диверсифицированная международная горно-металлургическая компания со штаб-квартирой в Люксембурге. Является мировым лидером в производстве феррохрома, кобальта и крупным поставщиком меди. Правительство РК владеет 40% долей компании.

Распоряжением Главы государства на минувшей неделе Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан.

Алмаз Джумакеев, 06.03.1970 года рождения, генерал-майор. В 1992 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1992), · Московское пограничное военное училище МВД СССР. Проходил службу на разных должностях в Пограничных войсках КГБ СССР; командир парашютно-десантного взвода в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РК (06.1992); принимал участие в боевых действиях по охране Государственной границы СНГ, в зоне ответственности Пянджского пограничного отряда пограничных войск Российской Федерации, в Таджикистане (09.1992-10.1992); командир разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1992-11.1993); командир штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1993-10.1994); заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-я огдшбр (10.1994-06.1995); командир 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (06.1995-02.1997); командир 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-я огдшбр (02.1997-05.1998); командир 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (после переформирования) (05.1998-06.1998); слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК (08.1998-06.2001); командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (08.-1998-08.2001); начальник штаба — заместитель командира 35-й огдшбр (08.2001-10.2003); командир 37-й одшбр. Непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю одшбр (10.2003-09.2009); начальник департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК (09.2009-04.2010); первый заместитель командующего Региональным командным управлением «Астана» — начальник штаба управления командующего войсками РгК «Астана»(04.2010-09.2010); заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК — начальник главного управления по Воспитательной и Социально-Правовой Работе (ВиСПР) (09.2010-05.2011); командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады Аэромобильных войск (05.2011-10.2015); командующий Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (15.10.2015-05.2016); командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК (05.2016-04.2018); заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК (по боевой подготовке) — начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВ ВС РК (20.04.2018-12.2018); начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (12.2018-03.2022). Командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил РК (с 03. 2022г)

Распоряжением Главы государства Жаленов Бинур Муратович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан.

Бинур Жаленов родился 19 января 1993 года в городе Семей. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (2010-2014) — бакалавр по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение»; Нью-Йоркский университет (2019-2021) — магистр информационных систем/магистр делового администрирования (MBA); Бизнес-школу университета Кембридж, Центр по изучению альтернативных финансов (2022) — программа «Cambridge FinTech and Regulatory Innovation»; Стипендиат программы «Болашак».

С 2013 по 2015 гг. — ИТ-консультант ТОО «Центр электронной коммерции» Министерства финансов Республики Казахстан. 2015–2018 гг. — менеджер/ директор по развитию/ заместитель генерального директора ТОО «Isker Akparat» (с перерывами на академический отпуск). 2019–2020 гг. — ассистент по исследованиям в Курантовский институт математических наук Нью-Йоркского университета (г. Нью-Йорк, США). 02.2020 — 12.2020 гг. — консультант по технологической стратегии IBM IX (г. Нью-Йорк, США). 2019–2021 гг. — советник председателя Национального банка Республики Казахстан (удаленно). 2021–2023 гг. — председатель правления АО «Центр развития платежных и финансовых технологий» Национального банка РК. 02.2023 — 08.2023 г.- генеральный директор РГП «Казахстанский центр межбанковских расчётов» Национального банка РК (г. Алматы). 2023–2024 гг. — председатель правления АО «Национальная платежная корпорация» Национального банка Республики Казахстан (г. Алматы). С сентября 2024 года занимал должность руководителя цифровой трансформации, советника председателя Национального банка РК.

Региональные перестановки

На минувшей неделе был назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области. Им стал Төлеген Жолмырзаұлы Кенжебеков.

Төлеген Кенжебеков родился в 1986 году. Окончил Жетысуский государственный университет по специальности «казахский язык и литература», а также Академию права и экономики по специальности «юриспруденция». Получил степень магистра по специальности «государственное и местное управление» в Жетысуском государственном университете. Трудовую деятельность начал специалистом по работе с молодежью в Жетысуском государственном университете имени Ильяса Жансугурова.

В разные годы работал главным специалистом управлений внутренней политики, природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, консультантом отдела, главным специалистом и руководителем управления департамента Агентства по делам государственной службы по Алматинской области, уполномоченным по этике аппарата акима области, заместителем акима города Конаев.

Перестановки произошли и в управлении здравоохранения Кызылординской области. Аким региона Нурлыбек Налибаев представил активу нового руководителя ведомства. По согласованию с Агентством по делам государственной службы на эту должность назначен Алмас Абилпатта.

Алмас Абилпатта родился в 1987 году. Окончил Карагандинский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Имеет степень магистра делового администрирования в здравоохранении Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал хирургом приёмного отделения областного медицинского центра. В разные годы работал хирургом областной многопрофильной больницы, заместителем главного врача по хирургии. С 2023 года по настоящее время занимал должность главного врача Шиелийской районной многопрофильной центральной больницы.

Тем временем на должность руководителя департамента по обеспечению качества образования Кызылординской области назначен Мади Бекмаганбетов.

Мади Бекмаганбетов начал свою трудовую деятельность в образовательных организациях. На протяжении своей карьеры он занимал различные позиции. Работал специалистом в областном управлении внутренней политики, а также возглавлял отдел областного управления образования. С 2020 по 2023 годы он трудился в аппарате акима области на должностях старшего инспектора по организационно-инспекторской работе и региональному развитию, а затем начальника соответствующего отдела. С 2023 года по настоящее время Мади Бекмаганбетов занимал должность заместителя руководителя аппарата акима области.

Руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области назначен Мурат Кусаинов.

Мурат Кусаинов родился в 1969 году в городе Усть-Каменогорск. В 1992 году окончил Казахский политехнический институт по специальности «горный инженер», а в 1996 году — Лениногорский лесной колледж по специальности «техник-лесовод». Трудовую деятельность начал рабочим первого разряда в Аюдинском лесном хозяйстве Восточно-Казахстанской области. В 1993–1999 годах работал в Асу-Булакском лесном хозяйстве Уланского района, где занимал различные должности: помощника лесничего, инженера лесного хозяйства, главного лесничего. В 1999–2015 годах был директором этого лесного хозяйства. В 2015–2017 годах занимал должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, в 2017–2018 годах — заместителя акима Уланского района. С 2018 по 2025 годы вновь возглавлял управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. С 2025 года по настоящее время работал заместителем руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области.