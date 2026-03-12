    17:07, 12 Март 2026 | GMT +5

    Назначен руководитель управления природных ресурсов ВКО

    Руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области назначен Мурат Кусаинов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

    Фото: акимат ВКО

    Мурат Кусаинов родился в 1969 году в городе Усть-Каменогорск. В 1992 году окончил Казахский политехнический институт по специальности «горный инженер», а в 1996 году — Лениногорский лесной колледж по специальности «техник-лесовод».

    Трудовую деятельность начал рабочим первого разряда в Аюдинском лесном хозяйстве Восточно-Казахстанской области.

    В 1993–1999 годах работал в Асу-Булакском лесном хозяйстве Уланского района, где занимал различные должности: помощника лесничего, инженера лесного хозяйства, главного лесничего. В 1999–2015 годах был директором этого лесного хозяйства.

    В 2015–2017 годах занимал должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, в 2017–2018 годах — заместителя акима Уланского района.

    С 2018 по 2025 годы вновь возглавлял управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО.

    С 2025 года по настоящее время работал заместителем руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

    Ранее руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования  назначили в Мангистауской области.

    Динара Жусупбекова
