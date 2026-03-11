17:22, 11 Март 2026 | GMT +5
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Распоряжением Главы государства Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Джумакеев Алмаз Дженишевич, 06.03.1970 года рождения, генерал-майор.
В 1992 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1992), · Московское пограничное военное училище МВД СССР.
- Проходил службу на разных должностях в Пограничных войсках КГБ СССР;
- Командир парашютно-десантного взвода в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РК (06.1992);
- Принимал участие в боевых действиях по охране Государственной границы СНГ, в зоне ответственности Пянджского пограничного отряда пограничных войск Российской Федерации, в Таджикистане (09.1992-10.1992);
- Командир разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1992-11.1993);
- Командир штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1993-10.1994);
- Заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-я огдшбр (10.1994-06.1995);
- Командир 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (06.1995-02.1997);
- Командир 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-я огдшбр (02.1997-05.1998);
- Командир 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (после переформирования) (05.1998-06.1998);
- Слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК (08.1998-06.2001);
- Командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (08.-1998-08.2001);
- Начальник штаба - заместитель командира 35-й огдшбр (08.2001-10.2003);
- Командир 37-й одшбр. Непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю одшбр (10.2003-09.2009);
- Начальник департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК (09.2009-04.2010);
- Первый заместитель командующего Региональным командным управлением «Астана» - начальник штаба управления командующего войсками РгК «Астана»(04.2010-09.2010);
- Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК - начальник главного управления по Воспитательной и Социально-Правовой Работе (ВиСПР) (09.2010-05.2011);
- Командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады Аэромобильных войск (05.2011-10.2015);
- Командующий Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (15.10.2015-05.2016);
- Командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК (05.2016-04.2018);
- Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВ ВС РК (20.04.2018-12.2018);
- Начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (12.2018-03.2022).
- Командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил РК (с 03. 2022г)