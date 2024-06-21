От получателей господдержки ждут увеличения объемов производства - МСХ РК

В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили о том, что в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства внесены изменения, передает агентство Kazinform.

- Изменения предусматривают определение эффективности субсидирования сельского хозяйства путем внедрения встречных обязательств, нацеленных на увеличение объема валовой продукции АПК в денежном выражении. Это значит, что производители сельскохозяйственной продукции, которые получают субсидии на увеличение урожайности и качества своей продукции, теперь должны будут выполнить определенные обязательства по увеличению и сохранению объемов производства. Их эффективность будет оцениваться по денежной ценности произведенной продукции, - сообщает пресс-служба МСХ РК.

Отмечается, что иформация об исполнении обязательств будет фиксироваться в Государственной информационной системе субсидирования. Если производитель не сможет выполнить свои обязательства два года подряд, то он потеряет право на получение субсидий.

Кроме того, перед внедрением встречных обязательств будет реализован пилотный проект, в рамках которого субъекты агропромышленного комплекса обязуются выполнить определенные требования для получения субсидий в отрасли растениеводства.