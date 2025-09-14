От писем Пресвитера Иоанна до нейросетей: фильм-исследование о фейках снял ТРК Президента

Фильм воссоздал полную ретроспективу развития фейков: от наивных газетных мистификаций XIX века до пугающе реалистичных дипфейков, созданных нейросетями.

Кинокартина начинается с цитаты Президента о важности борьбы с фейками, которую он озвучил на заседании Национального курултая.

— В социальных сетях участились случаи оскорбления, унижения чести и достоинства людей. Есть те, кто распространяет недостоверную информацию. Необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий, — отметил он.

Авторы рассказывают, как картинка, звук, видео, искусственный интеллект сегодня превращаются в оружие массового обмана.

Эксперименты с реальной аудиторией подтверждают: отличить подделку от истины становится гораздо сложнее.

Зрителю в фильме также предлагают топ-3 самых известных фейков в истории:

XII век — письмо Пресвитера Иоанна о том, что где-то в Азии живет мудрый и справедливый христианский царь. Сообщение было выдумкой, но оно вдохновило на Второй крестовый поход.

1835 год — публикации в газете The Sun о лунных «разумных бобрах», летающих мышах и единорогах.

2016 год — скандал «Пиццагейт» или теория заговора, которая появилась в США в период президентских выборов.

Кинокартина «FAKE YOU: Анатомия обмана» — это исследование того, как обман управляет восприятием и почему даже самые рациональные люди оказываются его жертвами.