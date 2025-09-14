РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:00, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    От писем Пресвитера Иоанна до нейросетей: фильм-исследование о фейках снял ТРК Президента

    Центр документального кино при Телерадиокомплексе Президента РК представил новый фильм-исследование «FAKE YOU: Анатомия обмана», передает корреспондент агентства Kazinform.

    От писем Пресвитера Иоанна до «Пиццагейта»: фильм-исследование о фейках снял ТРК Президента
    Кадр из видео

    Фильм воссоздал полную ретроспективу развития фейков: от наивных газетных мистификаций XIX века до пугающе реалистичных дипфейков, созданных нейросетями.

    Кинокартина начинается с цитаты Президента о важности борьбы с фейками, которую он озвучил на заседании Национального курултая.

    — В социальных сетях участились случаи оскорбления, унижения чести и достоинства людей. Есть те, кто распространяет недостоверную информацию. Необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий, — отметил он.

    Авторы рассказывают, как картинка, звук, видео, искусственный интеллект сегодня превращаются в оружие массового обмана.

    Эксперименты с реальной аудиторией подтверждают: отличить подделку от истины становится гораздо сложнее.

    Зрителю в фильме также предлагают топ-3 самых известных фейков в истории:

    • XII век — письмо Пресвитера Иоанна о том, что где-то в Азии живет мудрый и справедливый христианский царь. Сообщение было выдумкой, но оно вдохновило на Второй крестовый поход.
    • 1835 год — публикации в газете The Sun о лунных «разумных бобрах», летающих мышах и единорогах.
    • 2016 год — скандал «Пиццагейт» или теория заговора, которая появилась в США в период президентских выборов.

    Кинокартина «FAKE YOU: Анатомия обмана» — это исследование того, как обман управляет восприятием и почему даже самые рациональные люди оказываются его жертвами.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
