От отходов к чернозему: что дает производство биогумуса?

В каждом регионе действуют структуры, ответственные за обеспечение продовольственной безопасности. Их ключевая задача — бесперебойно снабжать население области продуктами питания и предотвращать сезонный дефицит. В рамках этой работы ежегодно за счет государственных средств закупаются тысячи тонн фруктов, овощей и других продовольственных товаров. Продукция хранится на специализированных складах, а затем реализуется в социальных магазинах в соответствии с потребностями населения. Однако именно в весенний период данная система нередко становится объектом общественной критики.

Так, два года назад в Кызылординской области СПК «Байконыр» была вынуждена признать продовольственные товары, приобретенные через стабилизационный фонд, непригодными для дальнейшего использования и вывезти их на мусорный полигон. В результате 126 тонн овощей и фруктов оказались на свалке.

Коллаж: Kazinform / Freepik

После этого случая в обществе все чаще стали поднимать вопрос о необходимости более эффективного использования пищевых отходов. На первоначальном этапе предлагалось использовать признанную непригодной продукцию в качестве кормов для сельскохозяйственных животных. Однако эксперты указывают, что такой подход не соответствует санитарным требованиям. Использование испорченных продуктов в качестве кормов может привести к развитию и обострению заболеваний у домашних животных, а подобная продукция потенциально опасна и для здоровья человека.

В связи с этим специалисты сходятся во мнении, что переработка пищевых отходов с последующим использованием их в качестве удобрений является наиболее рациональным решением. Такой подход считается оптимальным как с экологической, так и с экономической точки зрения.

Производство удобрений из отходов: насколько эффективен биогумус?

В Казахстане производство биогумуса пока находится на начальном этапе развития. При этом для полноценной реализации потенциала данного направления по-прежнему недостаточно развиты соответствующая инфраструктура, механизмы государственной поддержки, а также разъяснительная работа среди населения. Тем не менее в стране есть специалисты, которые вносят весомый научный вклад в развитие этой отрасли.

Одним из таких специалистов является Раушан Нурымова — ассоциированный профессор образовательной программы «Аграрные технологии» Кызылординского университета имени Коркыт ата. Она не только всесторонне исследует технологию производства биогумуса, но и на практике доказала его высокую эффективность.

— Если минеральные удобрения основаны на использовании химических элементов, то микробиологические удобрения повышают плодородие почвы за счет активности живых микроорганизмов. Навоз, компост и биогумус, получаемые из растительных и животных отходов, относятся к категории органических удобрений. Их роль в получении экологически чистой продукции чрезвычайно велика. При этом именно биогумус считается самым эффективным и безопасным видом удобрений, — отмечает профессор.

Фото: из личного архива Раушан Нурымовой

По ее словам, именно этот подход сыграл ключевую роль в восстановлении ботанического сада при университете. В процессе использовался калифорнийский красный червь. Биогумус, получаемый в результате его жизнедеятельности, способствует повышению урожайности любых сельскохозяйственных культур, а также плодово-овощных и садовых растений.

— Калифорнийский красный червь — безвредный и неприхотливый в уходе вид. Его можно разводить в специальных ящиках или в садовых лотках. С площади всего два квадратных метра в течение года можно получить до одной тонны биогумуса. Главное условие — поддержание необходимого уровня влажности. Черви не требовательны к корму: они перерабатывают все виды растительных и пищевых отходов, превращая их в перегной, — поясняет Р. Нурымова.

В производственном процессе ученый использовала вид калифорнийского красного червя, известный под научным названием Eisenia fetida. Он отличается высокой скоростью размножения и коротким сроком переработки отходов. Этот вид был выведен в Соединенных Штатах Америки в 50-е годы ХХ века и значительно превосходит по продуктивности обычного дождевого червя. Именно поэтому Eisenia fetida считается наиболее эффективным для производства биогумуса.

— В естественных природных условиях гумус на поверхности земли формируется всего на один сантиметр за 30-40 лет. В то же время с применением биогумуса восстановление почвы возможно всего за семь-восемь месяцев. Более того, появляется возможность получать урожай даже на малоплодородных землях, — подчеркивает профессор.

Мировой опыт и развитие производства биогумуса в Казахстане

Мировая практика уже доказала эффективность производства биогумуса. Так, в Соединенных Штатах Америки компания WormFarm перерабатывает пищевые отходы в биогумус с использованием технологии вермикомпостирования. Этот метод позволяет не только получать высококачественные органические удобрения, но и существенно сокращать объем отходов. В Великобритании компания Loopbioproducts занимается переработкой отходов и выпуском устойчивых удобрений для растений. В Канаде также развиваются инновационные технологии, направленные на преобразование органических отходов в биогумус и другие экологически чистые продукты.

Фото: freepik.com

В Казахстане также имеется необходимый потенциал для работы в этом направлении. Отметим, что производство биогумуса регулируется техническим регламентом «Требования к безопасности удобрений», утвержденным приказом министра сельского хозяйства РК от 22 января 2024 года № 26. Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, для организации такого производства требуется получение специального разрешения.

— Указанный регламент устанавливает требования безопасности на всех этапах производства, хранения, транспортировки и утилизации минеральных, органических и органоминеральных удобрений, а также средств для улучшения почвы. Для осуществления деятельности по переработке отходов необходимо получить разрешение на эмиссии в окружающую среду, — говорится в официальном ответе ведомства.

Производство удобрений из пищевых отходов имеет ряд экологических преимуществ. Однако данный процесс требует обязательного учета определенных экологических рисков.

— Сокращение объема органических отходов, направляемых на полигоны, позволяет снизить выбросы метана и способствует улучшению состава почвы. В то же время при производстве удобрений из пищевых отходов сохраняется риск выбросов парниковых газов, загрязнения почвы и водных ресурсов тяжелыми металлами и патогенными микроорганизмами. При компостировании на открытом воздухе возможно образование аэрозолей сероводорода и аммиака. Лишь при строгом соблюдении всех этих требований данный метод может рассматриваться как экологически безопасное и устойчивое решение, — отмечается в ответе.

Коллаж: Kazinform / Freepik

Экоактивист Айсулу Кунанбаева поддерживает такую позицию. По ее словам, для системного и правильного развития производства биогумуса необходима специальная государственная программа.

— К биологическим отходам относятся не только пищевые остатки, но и листья, а также кустарники из садов и парков. При захоронении на полигонах в процессе разложения выделяются метан и углекислый газ, что оказывает негативное влияние на климат. Поэтому переработка отходов в биогаз или биогумус позволяет получать как экологическую, так и экономическую выгоду. При этом важно учитывать все этапы данного процесса, — подчеркивает она.

Эксперты отмечают, что внедрение подобных новых направлений в аграрной сфере Казахстана позволит более системно подходить к решению как экологических, так и экономических задач.

