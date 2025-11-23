От молодежи до ветеранов: кто может получить доступное жилье в странах СНГ

Доступное жилье остается одной из важных социальных и экономических задач. Правительства стран реализуют различные программы поддержки, чтобы граждане могли приобрести собственное жилье на льготных условиях.

Подход к обеспечению доступным жильем в странах СНГ схож по цели - поддержка граждан с низким доходом, молодых семей и социально уязвимых групп. Однако формы реализации и условия участия в госпрограммах различаются.

Низкие процентные ставки в Казахстане

В Казахстане действует несколько государственных программ, которые помогают гражданам приобрести собственное жилье на льготных условиях. Основными являются «2-10-20» и «5-10-20». В этих программах процентная ставка составляет 2% и 5% соответственно, первоначальный взнос — от 10%, а срок кредитования — до 20 лет. Программа «2-10-20» предназначена для социально уязвимых категорий: людей с инвалидностью, детей-сирот, многодетных семей и родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Все остальные очередники могут участвовать в программе «5-10-20».

Популярными также остаются ипотечные программы «Отау» и «Наурыз». Они предусматривают кредиты на покупку или ремонт жилья сроком до 19 лет. Первоначальный взнос составляет 10–20%, а максимальная сумма займа достигает 36 млн тенге для жителей Алматы и Астаны и 30 млн тенге — для других регионов. Для отдельных социальных категорий процентная ставка может снижаться до 7%, а после частичного погашения — до 3,5–5%.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В 2025 году запущены новые программы — «Ұмай» и «Зеленая ипотека». «Ұмай» рассчитана на женщин и предполагает минимальный первоначальный взнос в 15%. «Зеленая ипотека» поддерживает приобретение энергоэффективного жилья: первоначальный взнос составляет 20–50%, срок кредитования — до 25 лет. Подать заявку на участие можно онлайн через портал Otbasybank.kz или в отделениях банка.

Субсидии на покупку жилья в Узбекистане

В Узбекистане реализуется государственная программа субсидирования ипотеки, направленная на помощь гражданам в улучшении жилищных условий. Государство частично покрывает первоначальный взнос или процентные ставки по кредиту, что делает покупку жилья более доступной для семей с ограниченными доходами. За реализацией программы следят государственные органы, чтобы поддержку получали именно те, кто в ней действительно нуждается.

Субсидии могут получить семьи без собственного жилья, молодые семьи до 30 лет, работники социальной сферы, женщины в трудной жизненной ситуации, вернувшиеся трудовые мигранты и люди с инвалидностью. Государство оказывает поддержку в двух формах: компенсирует часть первоначального взноса и снижает процентные ставки по ипотечным кредитам. Благодаря этому жилье становится доступным даже при сравнительно низких доходах.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Подать заявку можно онлайн через портал my.gov.uz или в центрах государственных услуг.

Арктическая и сельская ипотека в России

До конца 2030 года в России действуют пять основных программ льготной ипотеки, каждая из которых отражает стратегические приоритеты государства — от поддержки семей и IT-специалистов до развития Дальнего Востока, Арктики и сельских территорий. Семейная ипотека предлагает ставку от 6% для семей с детьми до шести лет или детьми-инвалидами, а также позволяет использовать материнский капитал, что делает жилье на первичном и вторичном рынках более доступным для молодых семей.

IT-ипотека поддерживает специалистов отрасли, предоставляя кредиты до 9 млн рублей и стимулируя развитие технологического сектора, а также удержание кадров в ключевых компаниях. Дальневосточная и арктическая ипотека со ставкой 2% привлекает к переезду и работе в стратегически значимые регионы. Сельская ипотека под 3% ориентирована на жителей малых городов и сельских территорий, поддерживая занятость в агропромышленном комплексе, социальной сфере и органах местного самоуправления.

Фото: Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Военная ипотека обеспечивает полное покрытие выплат по кредиту за военнослужащего на период его службы и действует по всей стране независимо от дохода, возраста или семейного положения. Все программы предлагают ставки ниже уровня инфляции и до 2030 года остаются важным инструментом социальной политики, способствуя демографическому росту, развитию регионов и поддержке важных отраслей экономики.

Льготные займы через фонд в Азербайджане

В Азербайджане граждане могут улучшить жилищные условия через государственные программы, ключевым инструментом которых является льготная ипотека Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. С 2006 года фонд выдал кредиты на сумму более 3,4 млрд манатов (около $2 млрд), из которых значительная часть приходится на льготные займы. Благодаря этому жильем обеспечены более 53 тысяч семей, среди них — большое количество молодых семей.

Льготная ипотека доступна гражданам, участвующим в государственных программах, включая молодые семьи и социальные категории, определенные законодательством. Максимальная сумма кредита составляет 100 тыс. манатов (почти $60 тыс.), срок — до 30 лет, первоначальный взнос — от 10%. Процентная ставка фиксирована на уровне 4%, а при государственной гарантии может снижаться до 3,7%, что делает ипотеку более доступной для граждан со стабильным доходом.

Фото: howtomove.help

Фонд также предоставляет дополнительные меры поддержки, включая государственные гарантии, субсидирование процентных ставок и механизмы, снижающие финансовую нагрузку на заемщика.

Возвращение подоходного налога в Армении

В Армении действует разветвленный комплекс государственных программ, направленных на повышение доступности жилья и поддержку социально уязвимых категорий граждан. Помощь предоставляется молодым семьям, военнослужащим, переселенцам и жителям приграничных сел. В реализации инициатив активно участвуют коммерческие банки, а государство субсидирует процентные ставки, компенсирует авансовые платежи и возвращает подоходный налог. Благодаря этому ипотечные ставки для многих категорий снижаются до 0–5% годовых.

Ключевой инициативой является программа «Доступное жилье — молодой семье», действующая с 2010 года. Она предусматривает ипотечные кредиты сроком до 30 лет со сниженной процентной ставкой и налоговыми льготами при покупке жилья в новостройках. Военнослужащие и сотрудники силовых структур получают дополнительные меры поддержки, которые делают ипотеку практически беспроцентной.

Фото: migrationunion.com

Для переселенцев и жителей приграничных регионов предусмотрены отдельные условия. Переселенцы могут получить жилищные сертификаты без процентов и первоначального взноса, а семьи в приграничных селах — до 21 млн драмов (около $55 тыс.) на строительство жилья под нулевую ставку с дополнительными региональными льготами. Также действует программа энергоэффективного ремонта, позволяющая модернизировать жилье и снизить расходы домохозяйств.

Господдержка при погашении кредитов в Беларуси

В Беларуси обновлена система государственной поддержки жилищного строительства, которая объединяет три основных вида помощи: льготные кредиты, единовременные субсидии и государственную поддержку при погашении кредитов. На участие в программах могут претендовать около двух десятков категорий граждан, включая молодые и многодетные семьи, часть из которых получает помощь вне очереди.

Поддержка распространяется на строительство и реконструкцию жилых домов, а также на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, преимущественно в небольших населенных пунктах. Процентные ставки по кредитам варьируются от 1 до 5%, для отдельных категорий срок кредитования может достигать 40 лет, а первоначальный взнос в некоторых случаях не требуется. Специальные условия предусмотрены для военнослужащих и граждан, строящих жилье в приоритетных регионах: они должны проживать и работать там не менее десяти лет.

Фото: domovita.by

Процедуры строительства и ввода жилья в эксплуатацию упрощены, что снижает бюрократическую нагрузку при соблюдении требований безопасности и технических норм. Такая система делает жилье более доступным для семей с детьми, военнослужащих и других социально значимых категорий населения.

Социальная ипотека в Кыргызстане

В Кыргызстане реализуется государственная ипотечная программа «Менин үйүм – 2024–2030», направленная на улучшение жилищных условий граждан. Участниками могут стать лица от 18 лет, имеющие не менее двух лет стажа работы или предпринимательской деятельности, не владеющие собственным жильем и не совершавшие операций с недвижимостью в последние три года. При подаче заявки учитывается платежеспособность заемщика.

Программа предусматривает три вида ипотеки: социальную и льготную — обе по ставке 4% годовых, сроком до 25 лет и без первоначального взноса, а также доступную ипотеку под 8% с первоначальным взносом от 20%.

Социальная ипотека ориентирована на многодетные семьи, лиц с инвалидностью, опекунов, вдов и молодых специалистов в сельской местности. Льготная ипотека предназначена для государственных служащих и работников бюджетной сферы. Доступная ипотека рассчитана на граждан, приобретающих жилье на общих условиях.

Фото: Pixabay

Заявки принимаются онлайн через портал ГИК и проходят проверку в течение нескольких дней. Доходы подтверждаются через систему «Тундук», а для госслужащих предусмотрены дополнительные налоговые послабления.

Жилье через социальный найм в Таджикистане

В Таджикистане государство поддерживает граждан, нуждающихся в жилье, через систему социального найма. Такое жилье предоставляется в пользование, а не в собственность, и предназначено для тех, кто официально признан нуждающимся и постоянно проживает или работает в данном населенном пункте. Размер выделяемых квартир определяется местными органами власти, но не может быть меньше 12 м² на человека. Очередь на получение жилья формируется по месту жительства или работы, а поданные заявки рассматриваются в течение месяца.

Отдельные категории граждан имеют право на получение социального жилья вне очереди. К ним относятся ветераны, сироты, семьи с детьми-инвалидами, матери троих и более детей, пострадавшие от стихийных бедствий, а также военнослужащие и члены их семей.

Фото: experience.tripster.ru

Процесс заселения учитывает требования комфорта и безопасности. В частности, лица разного пола старше семи лет, за исключением супругов, не размещаются в одной комнате, а гражданам с ограниченными возможностями предоставляются квартиры на нижних этажах или в домах, оборудованных лифтами.

Договор социального найма обеспечивает право пользоваться жильем на неопределенный срок, а в случае сноса здания или признания его аварийным жильцам предоставляется новое помещение.

Кредитные компенсации в Молдове

В Молдове действует государственная программа «Первый дом», направленная на помощь гражданам в приобретении первого жилья посредством частичной государственной гарантии. Программа снижает финансовые риски для банков и делает ипотеку доступнее благодаря льготным ставкам, упрощенному оформлению и минимальным административным требованиям. Основные заявки подаются онлайн через официальный портал.

Программа реализуется в трех направлениях. «Первый дом 1» рассчитан на граждан 18–45 лет, не имевших собственного жилья в течение последнего года. Она предусматривает кредит сроком до 25 лет, первоначальный взнос от 10% и государственную гарантию до 50% суммы. «Первый дом 2» поддерживает государственных служащих, предоставляя компенсацию до 50% кредита при условии продолжения активной службы. «Первый дом 3» ориентирован на семьи с детьми: государство покрывает от 10% до 100% суммы кредита в зависимости от количества детей, а семья оплачивает только проценты.

Фото: idntimes.com

Таким образом на пространстве СНГ активно поддерживаются нуждающиеся и молодежь, однако подходы в разных странах различаются: Казахстан и Россия делают акцент на низкие процентные ставки и длительные сроки кредитования, Азербайджан и Армения — на прямые субсидии и налоговые льготы, Беларусь и Таджикистан - на социальный наем и накопительные системы, Узбекистан и Молдова – на компенсации кредита. Но цель у всех одинакова — дать людям шанс обзавестись собственным жильем и укрепить социальную стабильность.