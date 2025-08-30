От истории к современности: как наша Конституция менялась вместе со страной
30 августа 2025 года Казахстан отмечает 30-летие Конституции – Основного закона нашего государства. Как шло конституционное строительство и каким видят его основные этапы эксперты, – в материале аналитического обозревателя Kazinform.
Точка отсчета
Первая Конституция, принятая в 1993 году, сыграла важную роль в становлении и развитии Независимого Казахстана. Документ принимался Верховным Советом, сформированным еще при СССР. Это было переходное время и Конституция носила «компромиссный» характер.
По воспоминаниям председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК Игоря Рогова, ряд юристов и он в том числе, подготовили письмо, в котором подвергли достаточно серьезной критике проект Конституции 1993 года.
– В письме мы разъяснили, что многие положения расходятся с принципами правового демократического государства. Письмо было рассмотрено и большинство предложений нашли отражение в проекте Конституции, вынесенном на всенародный референдум в 1995 году, – рассказывает Игорь Рогов.
В референдуме приняли участие свыше 8 млн граждан, более 90% из которых поддержали реформу. И это был прорывной момент – Основной закон закрепил двухпалатный Парламент, состоящий из Сената и Мажилиса, правовое обеспечение баланса интересов между ветвями государственной власти и многие другие моменты.
– При подготовке Конституции было изучено немало проектов основных законов разных стран, однако основным ориентиром для Казахстана стал опыт Франции. По ее модели была заимствована структура власти – Президент определяет внутреннюю и внешнюю политику, а Правительство подотчётно как Парламенту, так и Президенту, – пояснил Игорь Рогов.
30 августа 1995 года была принята действующая Конституция. И сегодня эта дата – один из главных государственных праздников. В последующем, по мере развития страны, в Конституцию вносились изменения и дополнения.
– В 1998 году срок полномочий депутатов Сената увеличен до 6 лет, а депутатов Мажилиса – до 5 лет. Внедрены механизмы парламентского контроля за Правительством, отработан институт импичмента членов Правительства. Далеко не во всех странах импичмент может применяться не к премьер-министру (что влечет отставку всего правительства), а к отдельному министру. И самое главное – в Конституцию был введён институт присяжных заседателей, – рассказывает Игорь Рогов.
Конституция, отвечающая вызовам настоящего
Эволюция Конституции в Казахстане имеет поступательный и непрерывный характер. Особый импульс этому процессу был дан в рамках конституционной реформы 2022 года – в действующую Конституцию внесены 56 поправок в 33 статьи, то есть изменилась одна третья ее часть. Поправки закрепили переход от «суперпрезидентской» модели к более сбалансированной президентской республике с сильным Парламентом.
– Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе. Мы непременно доведем начатые реформы до конца, – отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации в 2022 году.
Среди важнейших новелл эксперты выделяют ограничение президентского срока до семи лет, запрет для родственников главы государства занимать высокие государственные должности, отмену смертной казни, восстановление Конституционного суда с возможностью обращения граждан, усиление роли Парламента, а также закрепление принципа, согласно которому земля и природные ресурсы принадлежат народу.
– Один президентский срок и запрет для членов семьи занимать государственные посты – реальные гарантии сменяемости и ограничения персонализации власти, что в долгосрочной перспективе укрепляет демократию и повышает доверие общества к институту президентства, – считает исполнительный директор РОО «Казахстанский союз юристов» Аргын Искакбеков.
Что сейчас дает гражданам Конституционный суд
Одним из важных результатов конституционной реформы стало создание Конституционного суда вместо Конституционного совета. Как говорит директор Института конституционных и политических исследований Алия Оразбаева, ранее граждане не имели права обращаться в орган конституционного контроля, в случае нарушения или ограничения их конституционных прав. Сейчас же ситуация в корне изменилась.
– Конституционный суд, будучи органом конституционного контроля, не относится ни к одной ветви государственной власти, значительно усиливая систему сдержек и противовесов в госуправлении. Сегодня Конституционный суд доступен для граждан и активно рассматривает нормативные правовые акты на соответствие Конституции, особенно те, которые затрагивают их права и свободы, закрепленные в основном законе, – поясняет эксперт.
По словам Алии Оразбаевой, большинство обращений граждан связано с несогласием с судебными решениями. Но здесь надо понимать специфику деятельности Конституционного суда: он не имеет права пересматривать судебные акты по уголовным, гражданским и административным делам.
– Доверие граждан к новому институту конституционного контроля укрепляется благодаря эффективному исполнению решений, принятых Конституционным судом. Важную роль в этом процессе играют органы прокуратуры, суды, профессиональные юридические сообщества, которые способствуют реализации решений и их корректному применению на практике, – считает собеседник.
В Конституционный суд в целях установления конституционной законности могут обращаться Уполномоченный по правам человека, Генеральный прокурор, а также суды. Теперь законам «О Прокуратуре» и «Об Уполномоченном по правам человека» придан конституционный статус.
– На основании анализа национальной модели конституционного контроля можно заключить, что она соответствует ожиданиям граждан, обеспечивает принципы равенства, защиту достоинства и достижение законной справедливости, – заключила Алия Оразбаева.
Парламент и Правительство: новые полномочия
Реформы также усилили роль и статус Парламента, получившего новые полномочия – утверждение на должность Премьер-министра и контроль за расходованием бюджета. По словам Аргына Искакбекова, формально подотчётность Правительства усилилась через парламентский контроль и работу Высшей аудиторской палаты, которые создают основу для прозрачности.
– Несмотря на это, настоящий переход к более сбалансированной модели зависит не только от изменений в Конституции, но и от того, как активно Парламент будет использовать свои полномочия и как общество будет требовать подотчётности власти, – считает Аргын Искакбеков.
Отдельно стоит отметить изменения в порядке формирования депутатского корпуса, компетенциях Парламента и его палат. Теперь в Мажилис проходит 70% депутатов по партийным спискам и 30% — по одномандатным округам. Для маслихатов тоже введена смешанная система.
– В Сенате, наряду с представителями от регионов, имеется группа депутатов, представляющих весь народ Казахстана. Это пять депутатов, которые назначаются Президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана, а также пять депутатов, назначаемых Президентом для учета и баланса различных социальных интересов, – объясняет Алия Оразбаева.
Раньше Мажилис только рассматривал и одобрял законопроекты, а окончательно принимал их Сенат. Теперь законы принимает Мажилис, а Сенат лишь утверждает их. Обе палаты получили новые полномочия – они согласовывают назначения Президентом Председателей Конституционного Суда, Высшего судебного совета и Высшей аудиторской палаты. Конституционные законы Парламент рассматривает совместно, минимум в двух чтениях.
– Введение в Конституцию механизма преодоления возражений Президента по конституционным законам усилило активность Парламента, сделав его более ответственным и влиятельным в процессе законотворчества. Изменения в Конституции – заметный шаг в сторону укрепления представительной ветви власти и перераспределения политических полномочий. Однако эффективность этих изменений во многом будет зависеть от политической культуры, активности депутатов и реальной практики применения новых норм, – считает Алия Оразбаева.
Как отмечают эксперты, за счет принятия конституционных поправок повышена роль и ответственность Правительства – появилась возможность вносить в Парламент законопроекты для оперативного реагирования на угрозы жизни и здоровью населения, конституционному строю, общественному порядку или экономической безопасности страны.
– Такой конституционный институт создан для реагирования на чрезвычайные обстоятельства. Он не предназначен для регулярного применения и основывается на взаимной ответственности как депутатов Парламента, так и членов Правительства, – рассказала Алия Оразбаева.
Международная практика
Конституционные изменения в Казахстане вписываются в общемировую практику, отмечает Аргын Искакбеков. К примеру, в США за два века внесли 27 поправок – от отмены рабства до избирательных прав женщин, что сохраняет актуальность Основного закона. Конституция Германии 1949 года закрепила приоритет прав человека и выдержала объединение страны. А Турция, принявшая Конституцию 1982 года после военного переворота, сегодня реформирует её в сторону более демократичной «гражданской» модели.
– На переломных этапах развития государства конституционные поправки оправданы, если они становятся инструментом обновления и укрепления государственности, а также направлены на защиту прав граждан, верховенство закона и устойчивое развитие государства и общества, – резюмировал юрист.
В Казахстане конституционная реформа 2022 года укрепила фундамент государства и задала долгосрочный демократический вектор развития страны.
- Сегодня мы убеждаемся в правильности нашего стратегического выбора, который ведет нас по пути прогресса к цивилизованному обществу. Референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед нашим государством стратегических задач. Всеобщая поддержка гражданами предложенного им нового политического курса усилила его необратимость, - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступая вчера на конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции РК.
Таким образом, конституционная реформа стала важнейшей составляющей президентского плана масштабной политической модернизации. И самое главное – последовательная трансформация продолжается.