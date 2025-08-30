От истории к современности: как наша Конституция менялась вместе со страной

Точка отсчета

Первая Конституция, принятая в 1993 году, сыграла важную роль в становлении и развитии Независимого Казахстана. Документ принимался Верховным Советом, сформированным еще при СССР. Это было переходное время и Конституция носила «компромиссный» характер.

По воспоминаниям председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК Игоря Рогова, ряд юристов и он в том числе, подготовили письмо, в котором подвергли достаточно серьезной критике проект Конституции 1993 года.

– В письме мы разъяснили, что многие положения расходятся с принципами правового демократического государства. Письмо было рассмотрено и большинство предложений нашли отражение в проекте Конституции, вынесенном на всенародный референдум в 1995 году, – рассказывает Игорь Рогов.

В референдуме приняли участие свыше 8 млн граждан, более 90% из которых поддержали реформу. И это был прорывной момент – Основной закон закрепил двухпалатный Парламент, состоящий из Сената и Мажилиса, правовое обеспечение баланса интересов между ветвями государственной власти и многие другие моменты.

Фото: из личного архива

– При подготовке Конституции было изучено немало проектов основных законов разных стран, однако основным ориентиром для Казахстана стал опыт Франции. По ее модели была заимствована структура власти – Президент определяет внутреннюю и внешнюю политику, а Правительство подотчётно как Парламенту, так и Президенту, – пояснил Игорь Рогов.

30 августа 1995 года была принята действующая Конституция. И сегодня эта дата – один из главных государственных праздников. В последующем, по мере развития страны, в Конституцию вносились изменения и дополнения.

– В 1998 году срок полномочий депутатов Сената увеличен до 6 лет, а депутатов Мажилиса – до 5 лет. Внедрены механизмы парламентского контроля за Правительством, отработан институт импичмента членов Правительства. Далеко не во всех странах импичмент может применяться не к премьер-министру (что влечет отставку всего правительства), а к отдельному министру. И самое главное – в Конституцию был введён институт присяжных заседателей, – рассказывает Игорь Рогов.

Конституция, отвечающая вызовам настоящего

Эволюция Конституции в Казахстане имеет поступательный и непрерывный характер. Особый импульс этому процессу был дан в рамках конституционной реформы 2022 года – в действующую Конституцию внесены 56 поправок в 33 статьи, то есть изменилась одна третья ее часть. Поправки закрепили переход от «суперпрезидентской» модели к более сбалансированной президентской республике с сильным Парламентом.

– Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе. Мы непременно доведем начатые реформы до конца, – отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации в 2022 году.

Среди важнейших новелл эксперты выделяют ограничение президентского срока до семи лет, запрет для родственников главы государства занимать высокие государственные должности, отмену смертной казни, восстановление Конституционного суда с возможностью обращения граждан, усиление роли Парламента, а также закрепление принципа, согласно которому земля и природные ресурсы принадлежат народу.

– Один президентский срок и запрет для членов семьи занимать государственные посты – реальные гарантии сменяемости и ограничения персонализации власти, что в долгосрочной перспективе укрепляет демократию и повышает доверие общества к институту президентства, – считает исполнительный директор РОО «Казахстанский союз юристов» Аргын Искакбеков.

Аргын Искакбеков: фото из личного архива

Что сейчас дает гражданам Конституционный суд

Одним из важных результатов конституционной реформы стало создание Конституционного суда вместо Конституционного совета. Как говорит директор Института конституционных и политических исследований Алия Оразбаева, ранее граждане не имели права обращаться в орган конституционного контроля, в случае нарушения или ограничения их конституционных прав. Сейчас же ситуация в корне изменилась.

Алия Оразбаева: фото из личного архива

– Конституционный суд, будучи органом конституционного контроля, не относится ни к одной ветви государственной власти, значительно усиливая систему сдержек и противовесов в госуправлении. Сегодня Конституционный суд доступен для граждан и активно рассматривает нормативные правовые акты на соответствие Конституции, особенно те, которые затрагивают их права и свободы, закрепленные в основном законе, – поясняет эксперт.

По словам Алии Оразбаевой, большинство обращений граждан связано с несогласием с судебными решениями. Но здесь надо понимать специфику деятельности Конституционного суда: он не имеет права пересматривать судебные акты по уголовным, гражданским и административным делам.

– Доверие граждан к новому институту конституционного контроля укрепляется благодаря эффективному исполнению решений, принятых Конституционным судом. Важную роль в этом процессе играют органы прокуратуры, суды, профессиональные юридические сообщества, которые способствуют реализации решений и их корректному применению на практике, – считает собеседник.

В Конституционный суд в целях установления конституционной законности могут обращаться Уполномоченный по правам человека, Генеральный прокурор, а также суды. Теперь законам «О Прокуратуре» и «Об Уполномоченном по правам человека» придан конституционный статус.

– На основании анализа национальной модели конституционного контроля можно заключить, что она соответствует ожиданиям граждан, обеспечивает принципы равенства, защиту достоинства и достижение законной справедливости, – заключила Алия Оразбаева.

Парламент и Правительство: новые полномочия

Реформы также усилили роль и статус Парламента, получившего новые полномочия – утверждение на должность Премьер-министра и контроль за расходованием бюджета. По словам Аргына Искакбекова, формально подотчётность Правительства усилилась через парламентский контроль и работу Высшей аудиторской палаты, которые создают основу для прозрачности.

– Несмотря на это, настоящий переход к более сбалансированной модели зависит не только от изменений в Конституции, но и от того, как активно Парламент будет использовать свои полномочия и как общество будет требовать подотчётности власти, – считает Аргын Искакбеков.

Отдельно стоит отметить изменения в порядке формирования депутатского корпуса, компетенциях Парламента и его палат. Теперь в Мажилис проходит 70% депутатов по партийным спискам и 30% — по одномандатным округам. Для маслихатов тоже введена смешанная система.

– В Сенате, наряду с представителями от регионов, имеется группа депутатов, представляющих весь народ Казахстана. Это пять депутатов, которые назначаются Президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана, а также пять депутатов, назначаемых Президентом для учета и баланса различных социальных интересов, – объясняет Алия Оразбаева.

Раньше Мажилис только рассматривал и одобрял законопроекты, а окончательно принимал их Сенат. Теперь законы принимает Мажилис, а Сенат лишь утверждает их. Обе палаты получили новые полномочия – они согласовывают назначения Президентом Председателей Конституционного Суда, Высшего судебного совета и Высшей аудиторской палаты. Конституционные законы Парламент рассматривает совместно, минимум в двух чтениях.

– Введение в Конституцию механизма преодоления возражений Президента по конституционным законам усилило активность Парламента, сделав его более ответственным и влиятельным в процессе законотворчества. Изменения в Конституции – заметный шаг в сторону укрепления представительной ветви власти и перераспределения политических полномочий. Однако эффективность этих изменений во многом будет зависеть от политической культуры, активности депутатов и реальной практики применения новых норм, – считает Алия Оразбаева.

Как отмечают эксперты, за счет принятия конституционных поправок повышена роль и ответственность Правительства – появилась возможность вносить в Парламент законопроекты для оперативного реагирования на угрозы жизни и здоровью населения, конституционному строю, общественному порядку или экономической безопасности страны.

– Такой конституционный институт создан для реагирования на чрезвычайные обстоятельства. Он не предназначен для регулярного применения и основывается на взаимной ответственности как депутатов Парламента, так и членов Правительства, – рассказала Алия Оразбаева.

Международная практика

Конституционные изменения в Казахстане вписываются в общемировую практику, отмечает Аргын Искакбеков. К примеру, в США за два века внесли 27 поправок – от отмены рабства до избирательных прав женщин, что сохраняет актуальность Основного закона. Конституция Германии 1949 года закрепила приоритет прав человека и выдержала объединение страны. А Турция, принявшая Конституцию 1982 года после военного переворота, сегодня реформирует её в сторону более демократичной «гражданской» модели.

– На переломных этапах развития государства конституционные поправки оправданы, если они становятся инструментом обновления и укрепления государственности, а также направлены на защиту прав граждан, верховенство закона и устойчивое развитие государства и общества, – резюмировал юрист.

В Казахстане конституционная реформа 2022 года укрепила фундамент государства и задала долгосрочный демократический вектор развития страны.

- Сегодня мы убеждаемся в правильности нашего стратегического выбора, который ведет нас по пути прогресса к цивилизованному обществу. Референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед нашим государством стратегических задач. Всеобщая поддержка гражданами предложенного им нового политического курса усилила его необратимость, - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступая вчера на конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции РК.

Таким образом, конституционная реформа стала важнейшей составляющей президентского плана масштабной политической модернизации. И самое главное – последовательная трансформация продолжается.