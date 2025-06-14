От холодной войны к новым рискам: проигрывает ли дипломатия милитаризации

Ведущий телепрограммы – директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов отметил, что в мире с начала XXI века, всего лишь за 25 лет, произошло около 50 войн и вооруженных конфликтов. Более 10 из них продолжаются по сей день. Цифры прошлого года говорят: в военное противоборство были вовлечены 52 государства, экономический ущерб составил 19 трлн долларов.

Особое внимание нужно уделить ядерной безопасности. В условиях, когда разрушаются договоры о контроле над вооружениями, и снова звучит риторика ядерного давления, мир сталкивается с беспрецедентным риском утраты даже минимальных гарантий выживания. Куда ведет нынешняя логика эскалации? Есть ли шанс развернуться к диалогу и дипломатии?

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), мировые военные расходы в 2024 году достигли рекордного максимума в почти 3 триллиона долларов, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году, и является самым резким ростом с момента окончания холодной войны.

Фото: кадр из видео Jibek Joly

За последнее десятилетие оборонные бюджеты выросли почти на 1 триллион долларов, причем расходы постоянно росли в течение десяти лет подряд почти во всех регионах. На США, Китай, Россию, Германию и Индию приходится 60% мировых военных расходов, что в общей сложности составляет 1,6 триллиона долларов. Европейские члены НАТО быстро перевооружаются. В Азии оборонный бюджет Китая, по прогнозам, вырастет на 7,2% в 2025 году, растут оборонные расходы Южной Кореи и Японии, вооружается Ближний Восток.

Ядерная тень: хрупкая структура

На фоне глобальной милитаризации ядерная безопасность вновь стала критической проблемой. Архитектура контроля над вооружениями времен холодной войны рушится, а ключевые соглашения между США и Россией либо истекли, либо приближаются к концу. Срок действия договора СНВ-3 (SNV-3), последнего оставшегося двустороннего соглашения, ограничивающего стратегические ядерные арсеналы, истекает в феврале 2026 года. Его потенциальный крах вызывает опасения по поводу неограниченной гонки ядерных вооружений.

Фото: кадр из видео Jibek Joly

Сегодня девять стран обладают более чем 13 000 ядерных боеголовок, и эксперты предупреждают, что риск их использования – будь то по ошибке, случайности или в результате эскалации – растет. Достижения в области гиперзвукового оружия, систем противоракетной обороны и искусственного интеллекта подрывают принцип взаимного сдерживания, который когда-то лежал в основе ядерной стабильности. Новые технологии способны выводить из строя систему раннего предупреждения и ответного удара, увеличивая риск просчетов и непредсказуемости.

Директор Института мировой экономики и международных отношений им. Примакова Российской Академии наук Федор Войтоловский подчеркивает ключевую роль отношений между США и Россией в поддержании глобальной стратегической стабильности.

Как отмечалось, Дональд Трамп не является большим сторонником мер ограничения и контроля над вооружениями. В этом контексте нужно уже сейчас задумываться о том, в каком формате будут строиться дальнейшие отношения России и США в этой сфере.

Казахстан: оборонительная доктрина

В Центральной Азии Казахстан стал региональным лидером в области военной модернизации. По данным SIPRI, страна сейчас занимает первое место в Центральной Азии по расходам на оборону, что обусловлено доктриной, направленной на укрепление оборонных возможностей. Заместитель начальника Департамента стратегического развития Министерства обороны Казахстана Алпамыс Утепов подчеркивает, что военные инвестиции страны пропорциональны ее экономическому потенциалу и направлены на решение проблем региональной безопасности.

Фото: кадр из видео Jibek Joly

Цены, конечно, не стоят на месте. Те же боевые колесные машины обходятся в 525 миллионов тенге за единицу. Один самолет стоит около 19 миллиардов тенге. Их стоимость с каждым годом увеличивается – влияет инфляция.

Перевооружение Казахстана включает модернизацию ПВО, приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), барражирующие боеприпасы и другого современного вооружения.

Дипломатия в милитаризованном мире

Несмотря на мрачные тенденции, дипломатия остается важным инструментом деэскалации и предотвращения конфликтов. Казахстан выступает за многосторонний диалог, в частности, через свою инициативу по созданию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Как идёт развитие этой организации, каковы приоритеты её деятельности с учётом непростой геополитической ситуации в мире?

На эти вопросы в студии отвечал Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

Фото: кадр из видео Jibek Joly

В ходе разговора подчеркивалось, что мы действительно живём в период глобальных изменений. Азия несет в себе значительный конфликтный потенциал в силу неурегулированности целого комплекса вопросов. Речь идет о территориальных претензиях, борьбе за ресурсы, в том числе водные. В прошлом Индия и Пакистан уже стояли на грани ядерного конфликта, но в 2002 году именно площадка СВМДА позволила их усадить за стол переговоров. Это было на первом саммите Совещания.

СВМДА - механизм, который позволяет государствам Азии решать вопросы через методы превентивной дипломатии. Казахстан реализует эту идею не только для того, чтобы оградить себя и Центральную Азию от каких-либо катаклизмов. На этапе формирования ставилась цель интегрировать Центральную Азию в Большую Азию.

В студию телепередачи также был приглашен руководитель Отдела международной безопасности КИСИ при Президенте РК Даурен Абен. Разговор шел о «расползании» ядерного оружия, проактивной политике Казахстана как Средней державы и его роли в укреплении режима ядерного нераспространения. Это визитная карточка казахстанской дипломатии с момента обретения независимости. Наша страна делает ключевой вклад в формирование глобальной повестки нераспространения. Понятно, что это весьма труднодостижимо, но цель в том, чтобы процесс шел.

Фото: кадр из видео Jibek Joly

Подводя итог, ведущий отметил, что старая система безопасности уже не так эффективна, а новая пока не создана. Возможно ли выстроить такую архитектуру безопасности, в которой приоритет будет отдаваться не гонке вооружений, а превентивной дипломатии и долгосрочному доверию? Ответов пока нет, но ясно одно: без широкой международной дискуссии, без включения в этот процесс экспертов, дипломатов и гражданского общества, альтернатива не появится.