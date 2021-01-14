От Gate City до Хан-Тенгри: как будет развиваться метро Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Схему развития метрополитена представили в Алматы. Генплан города предусматривает 60 станций метро, а длина маршрута составляет 91,6 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время обсуждений корректировки Генерального плана города замдиректора «Алматыгипрогор-1» Алтай Сатыбалдиев презентовал схему, согласно которой первая линия метро должна охватить 24 км (22 станции). На сегодня введены в эксплуатацию 9 станций (11,2 км). Вторая линия предусматривает 18 станций (29,2 км), третья линия - 18 станций (27,2 км).

На схеме, где проложены пути метро, можно увидеть, что первая линия начинается от станции автовокзал Западный в районе Калкаман и заканчивается станцией, где строится город-спутник Gate City в сторону Капшагая.

Вторая линия метро на карте обозначена синим цветом, и начинается от района Алтын Орды и заканчивается в районе аэропорта.

Третья линия выделена зеленым цветом и продолжится от аэропорта до ЖК «Хан-Тенгри (выше проспекта Аль-Фараби).

Эксперты и общественники в ходе мероприятия засомневались в реализации данного проекта и заметили, что до 2030 года осталось мало времени.

«Мы предполагаем, что до 2030 года реализуем первую линию метрополитена. Если взять метрополитен, как систему, то она работает только тогда, когда есть три линии. Это создает треугольник пересадки. То есть, когда человек находясь на какой-то линии, может пересесть на любую другую: вторую или третью линию. Синяя, красная, желтая», - рассказал во время обсуждений корректировки Генерального плана города замдиректора «Алматыгипрогор-1» Алтай Сатыбалдиев.

Он объяснил, зачем использовать метро в генеральном плане.

«Мы закладываем эти коридоры, потому что город будет развиваться даже быстрее чем метро. Если станции метро назначены здесь, то в градостроительном плане мы должны территорию развивать с учетом метро. Он может появиться через 15 лет, но мы должны это учесть», - добавил Алтай Сатыбалдиев.

Он уточнил, что схема была определена для сведения.

Ранее сообщалось, что две новые станции алматинского метро «Сарыарка» и «Достык» построят в декабре 2021 года.

Напомним, в конце 2020 года прошло онлайн-обсуждение с общественностью нового генерального плана города до 2030 года.