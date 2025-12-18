От Face ID до автоматических выплат: как цифровизация меняет медицину Казахстана

Рассмотрены подходы Министерства здравоохранения касательно совершенствования деятельности Фонда социального медицинского страхования, а также цифровой трансформации. Внимание уделено проводимой работе по повышению доступности и качества медпомощи, оказываемой населению в рамках ОСМС.

Системой обязательного социального медстрахования в Казахстане охвачено порядка 17 млн человек, из которых около 12 млн входят в льготные категории. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила, что совокупный объем средств ОСМС за 6 лет превысил 6,8 трлн тенге, из которых 2 трлн тенге составили взносы государства за льготные категории граждан. Только в текущем году на эти цели перечислено 1,4 трлн тенге.

С учетом расширения пакета обязательного соцстрахования с 1 января 2026 года участники совещания обсудили вопросы прозрачности и усиления контроля посредством внедрения цифровых механизмов. Значительно расширяется охват населения обязательным социальным медицинским страхованием. Соответствующие законодательные изменения вступят в силу с нового года.

На сегодня 92% видов медицинской помощи в Казахстане уже распределяется автоматически. До конца 2026 года данный показатель планируется довести до 100%, что позволит полностью исключить человеческий фактор.

Оцифрованы основные бизнес-процессы, такие как закуп, оплата медуслуг и др. Интеграция ИС Фонда с системами министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, eGov обеспечила автоматическое обновление данных по льготным категориям и повысила точность учета взносов системы медстрахования.

Важным шагом стало утверждение в текущем году правил, методики и подходов к планированию с учетом расчетов реальной потребности населения в объемах медуслуг. В следующем году будет завершена цифровизация всего процесса планирования, что позволит осуществлять расчеты не только на основе исторических данных, но и с учетом реальных объемов оказанной медпомощи и прогнозов.

Мониторинг качества и оплата медуслуг с 1 июля 2025 года объединены в едином цифровом контуре. Новый модуль обеспечил сокращение количество платежных документов с 9 до 3 и бесшовную интеграцию с 1С бухгалтерией. Вместе с тем были выявлены и «слабые места» системы. Потенциальные риски находятся на контроле Минздрава и устраняются посредством внедрения цифровых инструментов.

В медицинских организациях внедряется система Face ID, что уже позволило на 7% снизить количество приписок со стороны медучреждений и сэкономить порядка 10,5 млрд тенге бюджетных средств.

В следующем году планируется полностью оцифровать индикаторы расчета рейтинговой оценки для распределения медицинских услуг. В результате этого доступ к финансированию будут получать поставщики, обеспечивающие высокое качество и доступность медицинской помощи. Завершение в следующем году работы по формированию единого хранилища медицинских данных даст эффект в виде улучшения планирования и качества оказываемой медпомощи.

Отдельное внимание уделено вопросам эффективности планирования и выписки лекарственных средств населению. Ведется поэтапная работа по цифровизации клинических протоколов и внедрению механизмов сооплаты, что позволит оптимизировать процессы обеспечения пациентов необходимыми препаратами.

— Мы нацелены на постоянное улучшение качества и повышение доступности оказываемых медицинских услуг. Первые результаты цифровизации мы уже видим. Необходимо продолжить активное внедрение передовых технологий. Автоматизация процессов позволит не только разгрузить медицинский персонал от бюрократических процедур, но и обеспечить прозрачность расходования средств, выделяемых на лечение и лекарственное обеспечение. Тогда и граждане, и врачи, и государство будут наглядно видеть результаты реформ, — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам совещания Премьер-министр поручил министерствам здравоохранения, искусственного интеллекта и цифрового развития активизировать оцифровку процессов. Министерство финансов примет меры по усилению финансовой дисциплины в системе здравоохранения.

Как сообщалось ранее, с 2024 года более 85% пациентов в стране, получающих препараты в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, пользуются цифровыми сервисами, включая «Социальный кошелек».